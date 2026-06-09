Hialeah lanza la Copa del Alcalde y festival gratuito para ver el Mundial FIFA en Factory Town

MIAMI.- A dos días del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, el alcalde de Hialeah , Bryan Calvo, anunció la creación de la primera Copa del Alcalde de Hialeah, un torneo juvenil que se celebrará este fin de semana en Factory Town junto con la transmisión gratuita de los partidos del Mundial, en un evento que combinará fútbol, entretenimiento familiar y actividades comunitarias.

El evento se desarrollará entre el viernes y el domingo en Factory Town, ubicado en el 4800 NW 37 Avenue, y estará abierto al público sin costo, desde las 3:00pm a la media noche. Además de las retransmisiones de los encuentros mundialistas, contará con música en vivo, vendedores de comida, zonas para fotografías y actividades para niños y adultos.

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“Estamos emocionados de dar la bienvenida a residentes, aficionados al fútbol y familias de Hialeah y de todo el Sur de Florida para este hermoso evento”, afirmó Calvo durante la presentación.

Copa del Alcalde de Hialeah

La principal novedad del fin de semana será la Copa del Alcalde, un torneo juvenil que se disputará el sábado y que reunirá a aproximadamente 150 atletas de entre cinco y 16 años procedentes de Hialeah, Miami y Pembroke Pines, entre otras ciudades.

Los participantes representarán a los distintos países clasificados al Mundial FIFA y competirán en un formato reducido de tres contra tres sobre una cancha de césped artificial especialmente construida para la ocasión dentro de Factory Town. Al finalizar la jornada se coronará al primer campeón de la Copa del Alcalde.

“Cada uno de los niños representará a los diferentes países que participan en la Copa Mundial y al final del día vamos a coronar al ganador de la Copa del Alcalde”, explicó Calvo.

El alcalde destacó que la iniciativa busca integrar a los niños y jóvenes de la ciudad en las celebraciones del Mundial.

“Lo que hace diferente este evento es que estamos incorporando a nuestros niños como parte de las celebraciones de la Copa del Mundo”, señaló.

Factory Town se transforma en una fan zone gratuita

Durante tres días, Factory Town funcionará como una gran zona de aficionados para seguir los partidos del Mundial FIFA 2026 en pantallas gigantes.

La programación incluirá transmisiones en vivo de los encuentros, entretenimiento, juegos interactivos, áreas familiares y opciones gastronómicas. El acceso será completamente gratuito, aunque los organizadores recomiendan registrarse previamente a través del sitio web de Factory Town.

Según Calvo, más de 2.000 personas ya habían confirmado su asistencia al momento del anuncio.

“Es un evento único. No hay otro similar en el Sur de Florida donde podamos combinar la experiencia del Mundial con la participación de nuestros niños y nuestro departamento de parques”, afirmó.

El alcalde también destacó la colaboración con Factory Town, empresa que asumió la mayor parte de los costos del evento.

“La mayoría del evento es pagado por Factory Town y parte de la ganancia derivada de alimentos y bebidas será donada a la Ciudad para apoyar al Departamento de Parques”, explicó.

Estacionamiento y transporte gratuitos

Para facilitar la llegada de los asistentes, la Ciudad de Hialeah habilitará estacionamiento gratuito en Southeast Park.

Desde ese punto operarán autobuses de cortesía que trasladarán continuamente a los visitantes hasta Factory Town y viceversa.

“Vamos a proporcionar un parqueo gratis y servicio de autobuses para transportar a las personas desde Southeast Park hasta el evento”, indicó Calvo.

Las autoridades estiman una asistencia cercana a las 5.000 personas durante el fin de semana.

Amplio operativo de seguridad

El jefe de la Policía de Hialeah, George Fuente, aseguró que la seguridad será una prioridad durante todo el evento y confirmó la presencia permanente de agentes tanto en el recinto principal como en las áreas de estacionamiento.

“Vamos a tener oficiales presentes cada día desde que empiece hasta que termine el evento. Queremos que nuestras familias vengan y disfruten con sus hijos y amigos”, afirmó Fuente.

El jefe policial recomendó a los asistentes mantenerse atentos a su entorno, supervisar a los menores de edad y utilizar servicios de transporte compartido si consumen bebidas alcohólicas.

“Si ves algo, di algo. Lo más importante es ser responsable y estar al tanto de lo que ocurre alrededor de uno”, señaló.

El crecimiento del fútbol en Hialeah

La Copa del Alcalde también servirá como vitrina para el trabajo que realiza el Hialeah City Football Club, organización que cuenta con más de 500 jugadores, 35 equipos y 27 entrenadores.

Su propietario, Osmani Peláez, explicó que la academia desarrolla atletas desde categorías infantiles hasta equipos de adultos y mantiene vínculos con las divisiones juveniles del Inter Miami.

“Anualmente colocamos entre siete y ocho jugadores en el Inter Miami y tenemos más de 17 futbolistas adultos jugando profesionalmente en Estados Unidos”, afirmó Peláez.

Según el directivo, la Copa del Alcalde nació de una conversación con el Departamento de Parques y Recreación y tiene vocación de permanencia.

“Creo que es la primera vez que lo vamos a hacer, pero también creo que es algo que va a quedarse para siempre. Año tras año la Copa del Alcalde va a existir en esta ciudad”, aseguró.

Para Calvo, el torneo representa una oportunidad para consolidar la creciente cultura futbolística de Hialeah y vincular a las nuevas generaciones con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

“Estamos creando algo muy especial para nuestra comunidad y para los residentes, algo que no se encuentra en ninguna otra ciudad del Sur de Florida durante este fin de semana del Mundial”, concluyó el alcalde.

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