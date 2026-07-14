Tyler Herro rompe el silencio tras pelea con Bam Adebayo: "Quiero seguir adelante"

Tyler Herro decidió pasar la página. El escolta de los Milwaukee Bucks aseguró que no quiere seguir alimentando la polémica tras el altercado físico que protagonizó la semana pasada con su excompañero del Miami Heat, Bam Adebayo, y afirmó que toda su atención está puesta en su nuevo equipo.

"Honestamente, solo estoy tratando de dejar todo eso atrás. Estoy enfocado en Milwaukee y en construir algo especial. Acaban de traspasar al mejor jugador de la historia de la franquicia, así que queremos llegar y ayudar a mantener el nivel que han tenido", declaró Herro a ESPN.

Las declaraciones llegan días después de que trascendiera que Adebayo golpeó a Herro durante una práctica en Las Vegas, presuntamente como respuesta a comentarios críticos que el escolta había realizado sobre él en redes sociales.

Herro y Adebayo compartieron vestuario en Miami entre 2019 y 2026, formando parte del núcleo del equipo durante siete temporadas. Sin embargo, la relación entre ambos se habría deteriorado en su último año con la franquicia.

El base fue enviado a Milwaukee en junio como parte del histórico traspaso que llevó a Giannis Antetokounmpo al Heat. Para Herro, la operación significó regresar a su estado natal y abrir una nueva etapa en su carrera.

Aunque las lesiones limitaron su participación a solo 33 partidos la temporada pasada, el escolta mantuvo un alto nivel de rendimiento al promediar 20,5 puntos por encuentro, con un 48 % de acierto en tiros de campo, cifras que alimentan la ilusión de los Bucks de cara a la próxima campaña.

Ahora, Herro busca que el foco vuelva a estar sobre el baloncesto y no sobre la polémica con su excompañero, mientras Milwaukee inicia una nueva era tras la salida de Antetokounmpo.