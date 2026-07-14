martes 14  de  julio 2026
SUCESO

Balacera en Gladeview deja a una niña de 12 años hospitalizada; atacante permanece prófugo

La menor recibió un disparo en una de sus extremidades superiores y fue trasladada a un hospital en condición estable. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade busca al responsable

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una balacera registrada la tarde del martes en el vecindario de Gladeview dejó a una niña de 12 años hospitalizada y desencadenó un amplio despliegue policial para localizar al responsable, quien continúa sin ser identificado.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que el hecho ocurrió en la intersección de la 21 avenida y la 64 calle del noroeste, donde los agentes localizaron a la víctima con una aparente herida de bala en una de sus extremidades superiores.

Lee además
Ian Anderson fue arrestado en Tampa por presuntamente violar una orden de protección relacionada con un caso de violencia doméstica
ARRESTO

Arrestan en Tampa a hombre acusado de violar una orden de protección por violencia doméstica
Yashira Marie Maldonado fue arrestada tras ser acusada de dejar a su hija adolescente encadenada a la cerca de una vivienda en Hialeah.
SUCESO

Encuentran a adolescente encadenada a una cerca en Hialeah; arrestan a la madre

Tras recibir atención inicial, paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) trasladaron a la adolescente a un hospital, donde fue reportada en condición estable.

El lugar permaneció acordonado durante varias horas mientras detectives y peritos recopilaban evidencias para reconstruir lo ocurrido. Varias patrullas rodearon una vivienda cercana y mantuvieron cerrada la circulación en la zona mientras avanzaban las diligencias.

Sobre el pavimento podían observarse numerosos marcadores utilizados para documentar los indicios encontrados, una labor que forma parte de la pesquisa para esclarecer las circunstancias del ataque.

Hasta el momento, la MDSO no ha informado qué motivó el incidente ni ha precisado si la adolescente era el objetivo de los disparos o si fue alcanzada de manera fortuita.

Los investigadores mantienen activa la búsqueda del responsable y solicitaron la colaboración de la comunidad para avanzar en el caso. Cualquier persona con información puede comunicarse, de forma anónima, con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS (8477).

Temas
Te puede interesar

Tyler Herro rompe el silencio tras pelea con Bam Adebayo: "Quiero seguir adelante"

"Alligator Alcatraz" pasa a la historia tras el retiro del polémico centro para migrantes en Florida

Las Diego: las compositoras cubanas detrás de éxitos que transcienden generaciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Nikki Fried
ELECCIONES 2026

Demócratas aseguran que la sequía electoral del partido en Florida "se acabó"

Una de las playas de Cayo Santa María, reconocido destino turístico de la costa norte central de Cuba.
RELACIONES CUBA-EEUU

La Habana habría ofrecido una isla a Trump a cambio de que EEUU acepte negociación

El estudio muestra la tendencia del mercado de alquiler en Florida. 
LA DURA REALIDAD

¿Qué puedes alquilar en Miami con 1,500 dólares, según RentCafe?

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres
Alemania

Hombre es acusado de sedar, violar y grabar a al menos 14 mujeres

El presidente Donald Trump conversa con periodistas en el Despacho Oval en la Casa Blanca.
Seguridad nacional

Trump anuncia que EEUU investiga si Irán almacena drones en Cuba: "Si los tienen, nos encargaremos"

Te puede interesar

Investigadores del FBI trabajan en la escena de un supuesto tiroteo que involucra al ICE en Biddeford, Maine, el 13 de julio de 2026.
Investigación

ICE ordena a sus agentes suspender temporalmente los controles de tráfico tras muerte de dos migrantes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Californianos ejercen su voto en las elecciones primarias en un colegio electoral en Los Ángeles.
DISCURSO

Trump anticipa un "gran anuncio" sobre integridad y transparencia electoral en EEUU

Imagen del USS Abraham Lincoln.
OFENSIVA

EEUU intensifica bombardeos contra Irán y restablece bloqueo naval

Jorge A. García: el dolor a flor de piel por haber perdido a 14 familiares. 
CUBA

Remolcador 13 de Marzo, un crimen que aún clama justicia

En Venezuela, los sismos dejaron grandes destrozos en edificios donde familiares esperan el rescate de víctimas
TRAGEDIA

EEUU hace alianza con médicos venezolanos en el país para reforzar ayuda tras los devastadores sismos