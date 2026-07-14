Balacera en Gladeview deja a una niña de 12 años hospitalizada; atacante permanece prófugo

MIAMI.- Una balacera registrada la tarde del martes en el vecindario de Gladeview dejó a una niña de 12 años hospitalizada y desencadenó un amplio despliegue policial para localizar al responsable, quien continúa sin ser identificado.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) informó que el hecho ocurrió en la intersección de la 21 avenida y la 64 calle del noroeste, donde los agentes localizaron a la víctima con una aparente herida de bala en una de sus extremidades superiores.

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Tras recibir atención inicial, paramédicos del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) trasladaron a la adolescente a un hospital, donde fue reportada en condición estable.

El lugar permaneció acordonado durante varias horas mientras detectives y peritos recopilaban evidencias para reconstruir lo ocurrido. Varias patrullas rodearon una vivienda cercana y mantuvieron cerrada la circulación en la zona mientras avanzaban las diligencias.

Sobre el pavimento podían observarse numerosos marcadores utilizados para documentar los indicios encontrados, una labor que forma parte de la pesquisa para esclarecer las circunstancias del ataque.

Hasta el momento, la MDSO no ha informado qué motivó el incidente ni ha precisado si la adolescente era el objetivo de los disparos o si fue alcanzada de manera fortuita.

Los investigadores mantienen activa la búsqueda del responsable y solicitaron la colaboración de la comunidad para avanzar en el caso. Cualquier persona con información puede comunicarse, de forma anónima, con Crime Stoppers de Miami-Dade al 305-471-TIPS (8477).