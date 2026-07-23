jueves 23  de  julio 2026
SUCESO

Amplio operativo en Miramar tras un apuñalamiento mortal en una gasolinera

La víctima murió después de ser trasladada en helicóptero a un centro de trauma. La Policía de Miramar informó que ya identificó al presunto responsable, pero hasta el momento no ha logrado capturarlo

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIRAMAR.- Un amplio despliegue policial se extendió durante varias horas en el oeste de Miramar luego de que una pelea entre dos hombres terminara con uno de ellos mortalmente herido en una gasolinera. El presunto agresor escapó y continúa siendo buscado por las autoridades.

El incidente ocurrió poco antes de las 10 p.m. del miércoles sobre Miramar Parkway, cerca de la avenida 172, donde, según la investigación preliminar, una discusión escaló hasta convertirse en un ataque con arma blanca.

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La persona herida sufrió lesiones de gravedad y fue evacuada en helicóptero hacia un centro de trauma. Horas después, la Policía de Miramar confirmó su fallecimiento.

Aunque las autoridades aseguraron haber identificado al presunto responsable, este no había sido localizado al cierre de esta edición.

La búsqueda movilizó a detectives y patrulleros de la agencia, con el respaldo de unidades K-9, agentes de la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) y un helicóptero que sobrevoló el área en un intento por dar con el paradero del fugitivo.

“La policía sabe a quién está buscando, pero aún le pide al público que, si ve u oye algo sospechoso, lo reporte de inmediato, porque él sigue prófugo”, señaló Janice McIntosh, gerente principal de información pública del departamento policial.

Hasta ahora, las autoridades no han divulgado la identidad de la víctima ni la del sospechoso. Tampoco han precisado qué originó la confrontación que derivó en el homicidio.

El caso permanece bajo investigación. Los funcionarios solicitan la colaboración de cualquier persona que tenga información sobre lo ocurrido para avanzar en las pesquisas. Los testigos pueden comunicarse con la agencia o con Broward Crime Stoppers al (954) 493-8477.

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