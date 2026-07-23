Tribunal endurece las restricciones contra acusado de exhibicionismo frente a una niña de 12 años

CUTLER BAY.- Un tribunal de Miami-Dade endureció las restricciones judiciales impuestas a Fabián Izaguirre Cepero, de 26 años, luego de su más reciente arresto por cargos de exhibicionismo y voyerismo en un caso que involucra a una niña de 12 años.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff’s de Miami Dade (MDSO), el hombre fue detenido el martes después de que una investigación lo vinculara con un incidente ocurrido durante la madrugada del lunes en una vivienda de Cutler Bay.

Según las autoridades, Fabián Izaguirre Cepero, de 26 años permaneció en las afueras de la habitación de la menor y presuntamente realizó actos lascivos mientras era captado por una cámara de vigilancia instalada en la residencia.

Durante una audiencia celebrada el jueves, un juez determinó que el nuevo arresto representó una violación de las condiciones de libertad que cumplía en otro proceso penal y ordenó que permanezca detenido mientras ese expediente continúa su curso.

Asimismo, señalaron que, al momento del nuevo incidente, Izaguirre Cepero se encontraba en libertad bajo fianza por un caso derivado de una investigación iniciada en febrero de 2025, cuando la Policía de Miami Beach (MBPD) lo arrestó por presuntamente utilizar un teléfono celular para grabar de forma clandestina a una mujer dentro de un probador de una tienda Target en South Beach.

La revisión del teléfono móvil realizada tras aquel arresto llevó a los detectives a descubrir más de una docena de imágenes y videos que, presuntamente, contenían material de abuso sexual infantil. Como resultado, el hombre enfrenta 17 cargos relacionados con la posesión de ese tipo de contenido, proceso que permanece pendiente en los tribunales.

La defensa sostiene que no existe causa probable para sustentar el cargo de voyerismo. Una nueva audiencia quedó programada para este viernes en una corte del condado.