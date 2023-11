Angélica Pacheco jura como concejala de Hialeah

“Los concejales electos vienen con sus deseos y agendas, y mi papel como alcalde es ayudarles a ser exitosos” para el bien Hialeah, afirmó Bovo.

Pacheco, enfermera de 37 años, logra el escaño tras tres intentos. En su última campaña, en la que venció a su predecesora Vivian Casals-Muñóz, fue muy crítica con la política del alcalde Bovo y la cultura instaurada en el órgano legislativo local de aprobarlo todo casi de forma unánime sin profundizar en el análisis de las consecuencias en los residentes de la ciudad.

Considera que Hialeah pudo bajar la tasa de amillaramiento, para compensar el alza del valor de la propiedad. “Si un concejal dice que no subieron los impuestos, verdaderamente no sabe lo que ellos hicieron y lo que aprobaron”.

La flamante concejala aboga por la bajada de la factura del agua y el desarrollo de viviendas asequibles, cree que el Concejo cuenta con los medios para impulsar la construcción de viviendas menos costosas en la ciudad.

“Yo voy a hacer todas las preguntas que haya que hacer, antes de votar un tema voy a leerlo, me voy a asesorar, voy a averiguar y si siento que no tengo la información suficiente para decidir, diré que no puedo tomar la decisión”, dijo Pacheco durante la campaña, dejando claro que su lealtad es con los residentes de Hialeah.

Además de Pacheco, juraron el cargo los concejales Jesús Tundidor, Mónica Pérez y Jacqueline García-Roves. Todos repiten por cuatro años más.

