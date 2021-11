Any Lab Doral sorprende con test para detectar la infidelidad

“Anteriormente cuando se sospechaba de una infidelidad las personas incurrían en el gasto de contratar un investigador privado, intervenir el celular o los mensajes de su pareja, buscaban manchas de maquillaje en la ropa, pero hoy los avances científicos y tecnológicos nos permiten analizar e investigar mucho más a fondo”, dijo Rosmary Villanueva, mánager de Any Lab Doral, quien reveló que, según sus sondeos, las mujeres lideran los índices de infidelidad en Miami.

Sobre los exámenes

Descubrir relaciones ocultas y asuntos ilícitos en Any Lab Doral se ha convertido en un trabajo de peritaje en el que científicos y expertos se unen para darle soluciones a los hombres y mujeres que a través de estos exámenes descubren, incluso, si la infidelidad se realizó con un hombre o mujer.

“No podemos revelar nuestros protocolos acerca de estos exámenes, pero hemos tenido casos muy dramáticos en los que, por ejemplo, una paciente ha descubierto que su esposo le es infiel con otro hombre”, dijo Rosmary Villanueva.

“Con un artículo que contenga fluido biológico podemos obtener muestras viables que nos permitan llegar a la verdad. Y estos fluidos pueden estar presentes en una prenda íntima, un cojín, una sábana, o incluso en las medias”, agregó sobre el procedimiento.

Personas entre 35 y 50 años son quienes más solicitan este test para detectar la infidelidad, que Any Lab Doral ofrece de forma confidencial a sus pacientes, a lo que también se les brindan servicios a domicilio, en caso de que las personas no quieran o no puedan acercarse al laboratorio.

“Como profesionales de la salud siempre nos ponemos en la posición del paciente. En este caso, entendemos que realizar este test es un paso muy difícil, por eso tratamos de entender el problema y darle el máximo de contención emocional a las personas que lo solicitan. La idea es que los pacientes se sientan cómodos y respaldados”, dijo Villanueva, quien agregó que los resultados de los exámenes pueden tardar de 5 a 7 días hábiles.

“Una vez confirmada la viabilidad de la muestra, se le deja saber al paciente el tiempo de la investigación y la entrega de resultados”, aclaró.

Sobre el laboratorio

Bajo la administración de Jesús Gómez Linares desde marzo del año 2014, el laboratorio Any Lab Doral ha alcanzado notoriedad especializándose en todo tipo de exámenes y tratamientos para fortalecer el sistema inmunológico, como la Terapia IV, procedimiento intravenoso utilizada para rehidratar el cuerpo, sin pasar por el tracto gastrointestinal, con el fin de distribuir de mejor forma los nutrientes.

“Como laboratorio y de la mano de médicos hemos creado seis tipos de Terapia IV enfocadas en las necesidades de cada paciente. Por ejemplo, tenemos terapia para reforzar el sistema inmune, otra para estimular la producción de colágeno y fortalecer la salud del cabello y las uñas, una que promueve la pérdida de peso, otra para atletas, e incluso una para aliviar la resaca, ya que brinda altos niveles de hidratación y desintoxica el cuerpo”, dijo Villanueva sobre el tratamiento que consiste en un cóctel de vitaminas, antioxidantes y minerales.

“Los líquidos intravenosos son más rápidos y efectivos que los suplementos y medicamentos orales ya que se administran directamente en el torrente sanguíneo y se distribuyen inmediatamente por todo el cuerpo”, finalizó la experta sobre la terapia del laboratorio que ofrece servicios residenciales y empresariales, además de consultas y asesoramiento médico.