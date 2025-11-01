Arrestan al candidato Juan Santana en Hialeah

Hialeah.- En medio de la jornada de votación anticipada en Hialeah, el candidato a la alcaldía y al comisionado de la ciudad, Juan Santana, fue arrestado en horas de la tarde de este sábado, en un hecho que ha generado polémica y quedó registrado en video, el cual circula ampliamente en redes sociales.

De acuerdo con información divulgada por la estación de radio La Poderosa a través de su cuenta de Instagram, el arresto ocurrió en las inmediaciones de la biblioteca John F. Kennedy, uno de los centros de votación habilitados para que los residentes ejerzan su derecho al voto. En las imágenes, se observa el momento en que los oficiales del Departamento de Policía de Hialeah (HPD) detienen a Santana, mientras este insiste en que solo intentaba usar los servicios sanitarios del recinto.

“Estoy tratando de ir al baño”, se le escucha decir al postulante, visiblemente alterado, mientras los oficiales intentan esposarlo. “Y es que este me trató de poner en prisión hace dos años, me está fastidiando”, agrega, dirigiéndose a uno de los agentes, a quien identifica como el capitán José Press.

Durante la detención, Santana intercambia palabras con los oficiales en inglés, pidiendo que tengan cuidado al ajustarle las esposas, pues asegura que le apretaban. “No me voy a ir a ningún lado, no me estoy resistiendo”, se le oye repetir mientras un funcionario le retira el teléfono celular.

Según versiones preliminares, el incidente se habría originado cuando Santana cruzó el perímetro de 150 pies (unos 45 metros) establecido por ley alrededor de los centros de votación. En el material audiovisual, una mujer que se identifica como supervisora de elecciones de Hialeah explica: “Le dije que no lo hiciera, y lo hizo. Cruzó y pasó. Irrespetó a la policía y a mí. Empezó a ofender al oficial”, declara visiblemente molesta por la situación.

Otros testigos también se escuchan reaccionando en apoyo a la versión antes mencionada, mientras los oficiales proceden con el arresto.

Santana, quien ha sido una figura controvertida dentro de la política local, asegura que su candidatura busca precisamente denunciar lo que considera irregularidades dentro de las autoridades municipales. En relación con el uniformado, el político sostiene que presuntamente existen antecedentes de conflictos personales.

“Él es una de las razones por las que estoy postulándome a este cargo”, expresó el arrestado mientras ocurría la detención.

Hasta el cierre de esta edición, ni el HPD ni la oficina electoral local habían emitido un comunicado formal sobre el incidente. Desde la oficina de Alina García, supervisora de elecciones del condado Miami-Dade, señalaron a Diario Las Américas que "es un asunto de la ciudad y de su oficina, quienes son los encargados de velar por el cumplimiento de las regulaciones. Ellos tienen la autoridad final".

Según información no oficial, al momento de redactar esta nota, Juan Santana ya había sido liberado y permanecía en el área. Se desconoce si presentarán cargos en su contra o sí se trató únicamente de un malentendido.

Lo cierto es que el suceso se produce en pleno desarrollo del proceso electoral municipal, que este fin de semana concentra la atención de los votantes en el futuro de las decisiones políticas de Hialeah.