jueves 16  de  julio 2026
NEGLIGENCIA

Arrestan a madre tras hallar solo a su hijo de 2 años en un edificio de Miami

Un trabajador de control de plagas encontró al menor cerca de la salida del edificio e informó a la policía. La mujer enfrenta un cargo de negligencia infantil

Randeshia Coats, de 39 años.

Randeshia Coats, de 39 años.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- El hallazgo de un niño de 2 años sin acompañamiento , mientras intentaba salir de un edificio de apartamentos en Miami, terminó con el arresto de su madre, acusada de negligencia infantil, informaron las autoridades.

La detenida fue identificada como Randeshia Coats, de 39 años. De acuerdo con el informe policial, un trabajador de control de plagas encontró al menor cerca de la puerta del inmueble e inmediatamente alertó a la policía al percatarse de que se encontraba solo.

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Cuando los oficiales llegaron al lugar, confirmaron que el niño permanecía sin la supervisión de un adulto. Según el reporte, los agentes intentaron localizar a la madre, pero esta no respondía a los llamados mientras el menor continuaba solo dentro de la residencia y expuesto a cualquier peligro.

Tras la investigación inicial, Coats fue arrestada y acusada de negligencia infantil. Posteriormente fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde quedó bajo custodia.

Los funiconarios públicos informaron que el caso continúa bajo investigación.

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