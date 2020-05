"Todos los días reviso mi cuenta bancaria y nada. Ni un centavo del estado”, declaró Aury, que rellenó la planilla y la envió por correos a finales de marzo, luego de intentar hacerlo varias veces por Internet.

“Soy camarera y desde que los restaurantes cerraron en Miami, he vivido con lo que tengo. Salvo los 1.200 dólares que recibí del Gobierno federal, no he tenido otra entrada en casi tres meses”, señaló.

Un estudio publicado por la firma analítica WalletHub, Miami revela más de 20% de desempleo, frente al 3% que reportaba antes de la crisis.

El gobernador Ron DeSantis asegura que “desde el 15 de marzo, Florida ha pagado cerca de 3.000 millones de dólares" y que la red estatal de desempleo “ha logrado importantes avances” en el manejo de las peticiones y que incluso “más del 97% de las solicitudes aprobadas han recibido pago”.

Según datos extraoficiales, solo una tercera parte del millón de solicitudes ha sido procesada, a pesar del incremento de servidores procesadores y empleados en las oficinas correspondientes.

Las otras dos terceras partes aparentemente tienen “problemas con datos” y DeSantis manifestó "obviamente, las personas deben proporcionar la información requerida".

No obstante, hay voces que hablan de lentitud y cuestionan la manera que el estado procesa las solicitudes.

“Si las personas supieran cómo se maneja esta situación, creo que estarían aún más preocupados. El mayor problema que estamos viendo es que la red digital está constantemente inactiva. No se puede trabajar bien en un sistema que no da abasto", declaró a WSVN un empleado anónimo del estado.

Al final, todos los que sean elegibles serán pagados pero “mientras tanto, quién paga mis facturas, mi comida, el alquiler, si no tengo el dinero”, preguntó la camarera desempleada.