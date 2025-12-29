Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

MIAMI. - El Departamento de Policía de Miami (MPD) investiga la muerte de una mujer que fue alcanzada por un proyectil durante un tiroteo ocurrido la noche del sábado en La Pequeña Habana, en un ataque que aparentemente no tenía como objetivo a la víctima.

El incidente se reportó alrededor de las 11:50 p.m. en la manzana 1800 y la calle 3rd Court del SW. Al llegar, los oficiales encontraron a la occisa con una aparente herida de bala por lo que fue trasladada de inmediato al Centro de Traumatología Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones, refiere el reporte policial.

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni detalles sobre los responsables del tiroteo. Señalaron en el documento oficial que la investigación permanece abierta y piden ayuda de la comunidad con información que conduzca a la captura del o el responsable de este trágico suceso.

Vecinos del área se unieron en una vigilia para poner flores y veladoras en memoria de la víctima. Relataron que este tipo de sucesos generan preocupación y temor en la comunidad, por lo que piden reforzar la vigilancia en la zona.