SUCESO

Autoridades investigan tiroteo en La Pequeña Habana donde murió una mujer

El incidente se reportó alrededor de las 11:50 p.m. en la manzana 1800 y la calle 3rd Court del SW

Escena acordonada mientras la policía realizaba las labores investigativas.

Escena acordonada mientras la policía realizaba las labores investigativas.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MIAMI
Equipo de Investigación de la Escena del Crimen (CSI) en operación como parte del procedimiento pericial.

Equipo de Investigación de la Escena del Crimen (CSI) en operación como parte del procedimiento pericial.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA MIAMI
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. - El Departamento de Policía de Miami (MPD) investiga la muerte de una mujer que fue alcanzada por un proyectil durante un tiroteo ocurrido la noche del sábado en La Pequeña Habana, en un ataque que aparentemente no tenía como objetivo a la víctima.

El incidente se reportó alrededor de las 11:50 p.m. en la manzana 1800 y la calle 3rd Court del SW. Al llegar, los oficiales encontraron a la occisa con una aparente herida de bala por lo que fue trasladada de inmediato al Centro de Traumatología Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones, refiere el reporte policial.

SUCESO

Tiroteo en Miami-Dade deja a sospechoso prófugo tras intento de detención por vehículo robado

Hasta ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni detalles sobre los responsables del tiroteo. Señalaron en el documento oficial que la investigación permanece abierta y piden ayuda de la comunidad con información que conduzca a la captura del o el responsable de este trágico suceso.

Vecinos del área se unieron en una vigilia para poner flores y veladoras en memoria de la víctima. Relataron que este tipo de sucesos generan preocupación y temor en la comunidad, por lo que piden reforzar la vigilancia en la zona.

