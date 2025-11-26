Autoridades investigan una balacera en Pompano Beach que deja un fallecido y un herido

Imagen de referencia de un carro patrullero de la policía de Pembroke Park.

POMPANO BEACH. - La violencia armada volvió a sacudir a Pompano Beach la noche del martes, cuando un intercambio de disparos terminó con la vida de una persona y dejó a otra gravemente herida, según confirmaron las autoridades del condado de Broward .

El hecho se registró alrededor de las 7:30 de la noche en el área de la cuadra 600 de West Sample Road, donde unidades policiales y equipos de emergencia desplegaron un amplio operativo en las inmediaciones de un restaurante de comida rápida y un comercio cercano.

SUCESO Encuentran casquillo de bala en el gimnasio de una escuela pública en Broward

Al llegar a la escena, los agentes localizaron a una de las víctimas con múltiples impactos de bala. Paramédicos intentaron salvarle la vida y la trasladaron de urgencia a un centro médico, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Poco después, los investigadores supieron que una segunda persona también resultó alcanzada por los disparos y fue llevada a un hospital del área por un tercero. Las autoridades no han revelado su condición.

Detectives de homicidios y especialistas forenses permanecen a cargo del caso, mientras trabajan para determinar qué originó el tiroteo. Hasta el momento, no se ha informado sobre arrestos ni sospechosos.