martes 13  de  enero 2026
Conozca las ciudades más peligrosas del mundo en 2026

El estudio evalúa factores como el robo, la agresión y la percepción general de seguridad

Pasajeros transitan por el Aeropuerto Internacional de Miami.

JES{US HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- ¿Planea unas vacaciones o viajar al extranjero por negocios? Estas son las ciudades más peligrosas del mundo en 2026, según el Índice de Criminalidad de Numbeo.

Numbeo es una base de datos internacional que proporciona información sobre el costo de vida, los precios de la vivienda, la calidad de vida y los niveles de criminalidad en todo el mundo.

El Índice de Criminalidad de Numbeo evalúa factores como el robo, la agresión y la percepción general de seguridad. Se basa en encuestas a usuarios, no en estadísticas oficiales de criminalidad, y utiliza una escala de 0 a 100, donde los valores más altos indican una mayor percepción de criminalidad.

Para poner el índice en perspectiva: las puntuaciones superiores a 80 se consideran muy altas; de 60 a 79, altas; de 40 a 59, moderadas; de 20 a 39, bajas; y por debajo de 20, muy bajas.

Por ejemplo, Miami ocupa el puesto 127 a nivel mundial con un índice de criminalidad de 53.3, lo que la sitúa en la categoría de criminalidad moderada.

1 Pietermaritzburg, África del Sur 82.8

2 Pretoria, África del Sur 81.8

3 Caracas, Venezuela 81.4

4 Port Moresby, Papua Nueva Guinea 81.3

5 Johannesburg, África del Sur 80.8

6 Durban, África del Sur 80.4

7 San Pedro Sula, Honduras 79.4

8 Port Elizabeth, África del Sur 78.6

9 Memphis, TN, Estados Unidos 78.5

10 Salvador, Brasil 76.5

11 Port of Spain, Trinidad y Tobago 76.4

12 Fortaleza, Brasil 75.9

13 Rio de Janeiro, Brasil 75.2

14 Recife, Brasil 74.9

15 Guayaquil, Ecuador 74.4

16 Cape Town, África del Sur 73.7

17 Detroit, MI, Estados Unidos 72.8

18 Cali, Colombia 72.0

19 Baltimore, MD, Estados Unidos 72.0

20 Tijuana, México 71.5

21 Albuquerque, NM, Estados Unidos 70.9

22 Porto Alegre, Brasil 70.7

23 Lima, Perú 70.2

24 Saint Louis, MO, Estados Unidos 70.0

25 Sao Paulo, Brasil 69.9

26 Kingston, Jamaica 69.1

27 Oakland, CA, Estados Unidos 68.9

28 Lagos, Nigeria 68.8

29 Damascus, Siria 68.2

30 Windhoek, Namibia 67.6

Lista completa de 400 ciudades del mundo disponible aquí.

