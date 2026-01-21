Balacera deja un muerto y una mujer bajo custodia en Brownsville

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

BROWNSVILLE.- Un hombre perdió la vida y una mujer fue detenida tras un tiroteo registrado durante la madrugada de este miércoles en el sector de Brownsville, al noroeste de Miami -Dade, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), agentes acudieron alrededor de las 3:35 a.m. a la cuadra 510 de la avenida 29 al norte, luego de recibir una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter , que indicó actividad armada en la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre adulto con aparentes heridas de bala. Personal del equipo de Rescate de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) acudió a la escena y trasladó a la víctima al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde fue declarada muerta.

Los funcionarios públicos confirmaron que una mujer adulta fue detenida en relación con el incidente. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre su identidad ni sobre el grado de participación que habría tenido en los hechos, mientras los investigadores continúan recabando evidencias.

La Unidad de Homicidios de la MDSO asumió la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el tiroteo y determinar posibles cargos.