miércoles 21  de  enero 2026
Balacera deja un muerto y una mujer bajo custodia en Brownsville

El tiroteo ocurrió en el noroeste de Miami-Dade tras una alerta del sistema ShotSpotter. La víctima falleció en un centro de trauma y las autoridades investigan el rol de la mujer detenida.

Imagen de referencia de varias patrullas de la MDSO, mientras se desarrolla una investigación policial.

OFICINA DEL SHERIFF MIAMI DADE
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

BROWNSVILLE.- Un hombre perdió la vida y una mujer fue detenida tras un tiroteo registrado durante la madrugada de este miércoles en el sector de Brownsville, al noroeste de Miami-Dade, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO), agentes acudieron alrededor de las 3:35 a.m. a la cuadra 510 de la avenida 29 al norte, luego de recibir una alerta del sistema de detección de disparos ShotSpotter, que indicó actividad armada en la zona.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a un hombre adulto con aparentes heridas de bala. Personal del equipo de Rescate de Bomberos de Miami-Dade (MDFR) acudió a la escena y trasladó a la víctima al Centro de Trauma Ryder del Hospital Jackson Memorial, donde fue declarada muerta.

Los funcionarios públicos confirmaron que una mujer adulta fue detenida en relación con el incidente. Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre su identidad ni sobre el grado de participación que habría tenido en los hechos, mientras los investigadores continúan recabando evidencias.

La Unidad de Homicidios de la MDSO asumió la investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el tiroteo y determinar posibles cargos.

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

