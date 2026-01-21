Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.

ORLANDO .- Un episodio de violencia extrema estremeció a la comunidad de Orlando luego de que una terapeuta de salud mental fuera asesinada a puñaladas dentro de su propio consultorio, mientras atendía a un paciente, de acuerdo con información confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado Orange (OCSO).

La víctima fue identificada como Rebecca White, de 43 años, consejera de salud mental con licencia en Florida. El crimen ocurrió la noche del 19 de enero, alrededor de las 9:00 p.m., en una oficina ubicada en el 900 block de Lee Road, donde White se encontraba desarrollando una sesión terapéutica.

Según el reporte oficial, un hombre ingresó al consultorio exigiendo hablar con la profesional. Se trataba de Michael Smith, de 39 años, un expaciente de White. Al percatarse de la situación, la víctima le pidió que se retirara del lugar. Cuando el paciente que estaba siendo atendido advirtió que llamaría al 911, el individuo sacó un cuchillo y atacó a ambos.

Agentes del sheriff respondieron a la llamada de emergencia y encontraron a la mujer con heridas de extrema gravedad. Fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció poco después debido a las lesiones sufridas. El sujeto herido, un hombre de 30 años, fue sometido a una cirugía y permanece en recuperación, informaron las autoridades.

Un día después del ataque, el presunto agresor fue localizado sin vida, en lo que los oficiales calificaron como un aparente suicidio. El caso continúa bajo averiguaciones para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el hecho.

De acuerdo con información pública y registros profesionales, Rebecca White se dedicaba a la atención de pacientes con ansiedad, conflictos de pareja y otras problemáticas emocionales. Contaba con formación de una maestría en psicología forense, y ejercía de manera privada en Orlando.

La OCSO no ha informado sobre amenazas previas ni incidentes anteriores relacionados con el caso, mientras la investigación sigue su curso.