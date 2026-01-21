miércoles 21  de  enero 2026
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

El ataque ocurrió durante una sesión de terapia y dejó a un paciente gravemente herido. El presunto agresor, un expaciente, fue hallado muerto al día siguiente, según confirmaron las autoridades del condado Orange.

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.

PIXABAY
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

ORLANDO.- Un episodio de violencia extrema estremeció a la comunidad de Orlando luego de que una terapeuta de salud mental fuera asesinada a puñaladas dentro de su propio consultorio, mientras atendía a un paciente, de acuerdo con información confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado Orange (OCSO).

La víctima fue identificada como Rebecca White, de 43 años, consejera de salud mental con licencia en Florida. El crimen ocurrió la noche del 19 de enero, alrededor de las 9:00 p.m., en una oficina ubicada en el 900 block de Lee Road, donde White se encontraba desarrollando una sesión terapéutica.

Lee además
Eddie Hudson, de 65 años edad es el principal responsable de este hecho.
ESQUEMA FRAUDULENTO

Presunta estafa con boletos de entrada del CFP deja un arresto en Miami-Dade
Imagen referencial. 
MUESTRA HISTÓRICA

History Miami Museum anuncia exhibición de documentos históricos de Estados Unidos por su 250 aniversario

Según el reporte oficial, un hombre ingresó al consultorio exigiendo hablar con la profesional. Se trataba de Michael Smith, de 39 años, un expaciente de White. Al percatarse de la situación, la víctima le pidió que se retirara del lugar. Cuando el paciente que estaba siendo atendido advirtió que llamaría al 911, el individuo sacó un cuchillo y atacó a ambos.

Agentes del sheriff respondieron a la llamada de emergencia y encontraron a la mujer con heridas de extrema gravedad. Fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció poco después debido a las lesiones sufridas. El sujeto herido, un hombre de 30 años, fue sometido a una cirugía y permanece en recuperación, informaron las autoridades.

Un día después del ataque, el presunto agresor fue localizado sin vida, en lo que los oficiales calificaron como un aparente suicidio. El caso continúa bajo averiguaciones para esclarecer completamente las circunstancias que rodearon el hecho.

De acuerdo con información pública y registros profesionales, Rebecca White se dedicaba a la atención de pacientes con ansiedad, conflictos de pareja y otras problemáticas emocionales. Contaba con formación de una maestría en psicología forense, y ejercía de manera privada en Orlando.

La OCSO no ha informado sobre amenazas previas ni incidentes anteriores relacionados con el caso, mientras la investigación sigue su curso.

Temas
Te puede interesar

Orlando anuncia nuevas atracciones

Orlando announces more experiences

Celebrando a nuestros maestros excelentes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia la constitución oficial de CUBAT Task Force para supervisar las empresas que negocian con el régimen de La Habana.
MÁS PRESIÓN

Hialeah activa "CUBAT Task Force" para investigar negocios con vínculos con la dictadura cubana

La modelo estadounidense Hailey Bieber llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York.  
CELEBRIDADES

Hailey Bieber dice que su hijo se parece a Justin Bieber

Renzo William Alegre, de 25 años.
CIUDADANÍA REVOCADA

Revocan ciudadanía estadounidense a inmigrante que mintió mientras cometía delitos sexuales

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Imagen referencial. 
TEMPORADA DE IMPUESTOS

El IRS anuncia el inicio de la temporada de impuestos de 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en su discurso ante un auditorio abarrotado durante el Foro Económico Mundial de Davos Suiza.
DISCURSO

Trump pide en el Foro de Davos "negociaciones inmediatas" para adquirir Groenlandia

Por Leonardo Morales
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, junto a su esposo el expresidente Bill Clinton.
Cámara Baja

Comité del Congreso vota hoy sobre proceso a los Clinton por negarse a declarar en caso Epstein

Imagen referencial de una patrulla de la policía en una escena del crimen.
ASESINATO

Crimen sacude a Orlando: terapeuta es asesinada a puñaladas dentro de su consultorio

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
CALIDAD SANITARIA

Florida destina más de $485 millones para fortalecer la formación en enfermería

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico
ALERTA

Una gran tormenta invernal amenaza al sur EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico