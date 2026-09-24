Brightline podría declararse en bancarrota esta semana en Florida

MIAMI.- Tras cerrar el segundo año consecutivo con pérdidas millonarias, y a pesar de incrementar el número de pasajeros, Brightline, la compañía de trenes de alta velocidad que conecta Miami con Orlando, podría solicitar protección por bancarrota esta semana para reorganizar su deuda, según informó Bloomberg el 22 de septiembre con base en fuentes conocedoras de las negociaciones. La empresa aún no se ha declarado en bancarrota.

La revista ferroviaria Trains.com recogió el reporte de Bloomberg y señaló que Brightline negocia con fondos de inversión que poseen bonos de la compañía. Si presenta una solicitud bajo el Capítulo 11, buscaría reorganizar sus deudas mediante un proceso judicial. Según el reporte, el servicio diario entre Miami y Orlando continuaría.

Cuánto debe Brightline y cuánto perdió

Brightline cerró 2025 con una pérdida neta de 233,1 millones de dólares. Fue menor que la de 2024, cuando perdió 548,7 millones, pero la compañía siguió gastando más de lo que ingresó. Su pérdida operativa también bajó: de 153,5 millones de dólares en 2024 a 127 millones en 2025, según los estados financieros citados por Trains.com.

Los documentos registran 5.850 millones de dólares en obligaciones futuras, una cifra que incluye deuda, intereses, arrendamientos y otros compromisos. De ese total, 4.960 millones corresponden a deuda o intereses. La cifra aproximada de 5.500 millones mencionada en los reportes sobre la negociación se refiere a la carga de deuda; no representa la pérdida de un año.

El auditor Ernst & Young advirtió que existen “dudas sustanciales” sobre la capacidad de Brightline para seguir operando. Desde entonces, la empresa ha aplazado pagos de intereses mientras busca un acuerdo con sus acreedores. La advertencia del auditor no significa que el servicio vaya a suspenderse, pero muestra la presión que ejercen las deudas sobre las finanzas de la compañía.

Más pasajeros, pero las pérdidas continúan

Brightline transportó a 337.875 pasajeros en marzo de 2026, un 21 % más que en el mismo mes de 2025, según el informe mensual citado por Trains.com. Sus ingresos de ese mes llegaron a 23,6 millones de dólares, un aumento interanual del 14 %.

Esas cifras muestran que más personas usaron el tren y que la empresa recaudó más. No indican que haya obtenido ganancias: los informes mensuales de pasajeros e ingresos no incluyen todos los costos de operación ni los pagos de su deuda. Brightline publica estos reportes para sus inversionistas.

El recorrido de Brightline en Florida

Brightline inició sus viajes en enero de 2018 entre Fort Lauderdale y West Palm Beach. Cuatro meses después extendió el servicio a Miami. Hoy conecta Miami, Aventura, Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach y Orlando. El viaje entre Miami y Orlando dura alrededor de tres horas y media, y los trenes pueden alcanzar las 125 millas por hora.

El posible proceso de bancarrota afectaría a la operación de Florida, según el reporte recogido por Trains.com. Brightline West, el proyecto ferroviario entre Las Vegas y el área de Los Ángeles, no formaría parte de ese procedimiento.

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FUENTE: Trains.com