martes 13  de  enero 2026
EVENTO SANITARIO

Brote de norovirus obliga a desinfección total del crucero Rotterdam tras regresar a Fort Lauderdale

La situación epidemiológica ocurrió durante el itinerario que comenzó el 28 de diciembre y concluyó el 9 de enero

Imagen referencial de cruceros.

Imagen referencial de cruceros.

ARCHIVO - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

FORT LAUDERSALE.- Un brote de norovirus detectado a bordo del crucero Rotterdam, de la naviera Holland America Line, activó protocolos sanitarios de emergencia tras afectar a decenas de pasajeros y miembros de la tripulación durante un viaje que partió de Fort Lauderdale a finales de diciembre.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), a través de su Programa de Saneamiento de Embarcaciones (Vessel Sanitation Program), confirmó que el evento sanitario ocurrió durante el itinerario que comenzó el 28 de diciembre y concluyó el 9 de enero. Según el organismo federal, los síntomas predominantes fueron vómitos y diarrea, característicos de la infección por norovirus, un patógeno altamente contagioso en ambientes cerrados como los cruceros.

De acuerdo con el CDC, tras detectarse los primeros casos, el staff del Rotterdam activó su plan de respuesta a alertas sanitarias, lo que incluyó el aislamiento de pasajeros y empleados enfermos, la recolección de muestras clínicas para análisis de laboratorio y un refuerzo intensivo de limpieza y desinfección en camarotes, áreas comunes y superficies de alto contacto. La agencia federal mantiene el caso bajo monitoreo remoto, evaluando las medidas de saneamiento y el reporte de nuevos síntomas, agregaron en un comunicado de prensa.

El barco, que transportaba a más de 2,500 pasajeros y más de 1,000 trabajadores, regresó a Port Everglades el pasado viernes, donde fue sometido a una esterilización completa antes de preparar su siguiente salida, siguiendo los lineamientos federales para reducir el riesgo de propagación.

Este episodio genera especial preocupación porque se trata del segundo brote de norovirus en el Rotterdam en menos de un año. En un viaje previo, a comienzos de 2025, una situación similar dejó a cerca de 170 personas con síntomas gastrointestinales, lo que ha reavivado preguntas sobre los controles sanitarios a bordo y la prevención de contagios en la industria de cruceros.

El norovirus se transmite con facilidad por contacto directo, superficies contaminadas o alimentos manipulados por personas infectadas, y puede propagarse rápidamente en espacios donde miles de personas comparten comedores, baños y áreas recreativas.

Diario Las Américas solicitó información oficial a Holland America Line para conocer el estado actual de los pasajeros afectados, los resultados de los análisis de laboratorio, las medidas adicionales adoptadas tras la desinfección del barco y si existen recomendaciones específicas para futuros viajeros. Al cierre de esta edición, se esperaba respuesta de las entidades consultadas.

