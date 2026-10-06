Conductor huye tras atropello que cobra la vida de un hombre en Overtown

MIAMI.- Un conductor huyó después de atropellar a un hombre que circulaba en scooter por Overtown durante la madrugada de este martes 6 de octubre. El lesionado fue trasladado en estado crítico al Ryder Trauma Center, donde murió posteriormente, de acuerdo con el Departamento de Policía de Miami.

Los agentes acudieron alrededor de las 4:00 a.m. al área de la avenida 7 y la calle 7 del noroeste, tras recibir reportes de una persona tendida en la calzada.

El portavoz Mike Vega informó a CBS Miami que un automovilista encontró a la víctima, la auxilió y avisó a las autoridades.

Cuando llegaron los oficiales, los equipos de bomberos y rescate de la ciudad ya transportaban al herido. Se trataba de un adulto de entre 30 y 39 años, cuyo nombre no ha sido divulgado.

La pesquisa preliminar estableció que un vehículo lo impactó y que quien iba al volante abandonó el lugar. Hasta el momento, no se ha difundido una descripción del automotor ni de su conductor. Las averiguaciones continúan.

Quienes tengan datos sobre lo sucedido pueden comunicarse con el cuerpo policial o con la línea de denuncias de Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.