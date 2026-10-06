martes 6  de  octubre 2026
TRAGEDIA VIAL

Conductor huye tras atropello que cobra la vida de un hombre en Overtown

El fallecido viajaba en scooter. La Policía de Miami investiga el caso, ocurrido durante la madrugada de este martes

Imagen referencial de una escena policial bajo investigación.

Imagen referencial de una escena policial bajo investigación.

ARCHIVO DLA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Un conductor huyó después de atropellar a un hombre que circulaba en scooter por Overtown durante la madrugada de este martes 6 de octubre. El lesionado fue trasladado en estado crítico al Ryder Trauma Center, donde murió posteriormente, de acuerdo con el Departamento de Policía de Miami.

Los agentes acudieron alrededor de las 4:00 a.m. al área de la avenida 7 y la calle 7 del noroeste, tras recibir reportes de una persona tendida en la calzada.

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Cuando llegaron los oficiales, los equipos de bomberos y rescate de la ciudad ya transportaban al herido. Se trataba de un adulto de entre 30 y 39 años, cuyo nombre no ha sido divulgado.

La pesquisa preliminar estableció que un vehículo lo impactó y que quien iba al volante abandonó el lugar. Hasta el momento, no se ha difundido una descripción del automotor ni de su conductor. Las averiguaciones continúan.

Quienes tengan datos sobre lo sucedido pueden comunicarse con el cuerpo policial o con la línea de denuncias de Miami-Dade Crime Stoppers al 305-471-8477.

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