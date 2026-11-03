martes 3  de  noviembre 2026
SIN SORPRESA

Florida: Ashley Moody gana el escaño al Senado federal

La republicana completará hasta enero de 2029 el período que dejó Marco Rubio, tras una contienda reñida con la demócrata Angie Nixon.

Ashley Moody retiene su escaño como senadora federal en las elecciones generales.&nbsp;

Ashley Moody retiene su escaño como senadora federal en las elecciones generales. 

CAMPAÑA
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- La republicana Ashley Moody ganó el escaño al Senado federal por Florida con el 51.71% de los votos, según el escenario de este borrador, frente al 48.08% de la demócrata Angie Nixon. Moody obtuvo 4.07 millones de votos, mientras Nixon recibió el respaldo de 3.85 millones, en una elección marcada por una participación anticipada récord en Florida y en el país.

Una victoria esperada en Florida

Moody, de 51 años, ya ocupaba el escaño. El gobernador Ron DeSantis la nombró senadora en enero de 2025, después de que Marco Rubio dejara el Senado para asumir como secretario de Estado. La ganadora de esta elección completará el período de Rubio, que termina en enero de 2029.

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La victoria daría continuidad a la representación republicana de Florida en el Senado y a una legisladora alineada con el presidente Donald Trump. Durante la campaña, Moody defendió el control fronterizo, la aplicación de las leyes y una agenda conservadora. Recibió el respaldo de Trump, DeSantis y el senador Rick Scott.

Antes de llegar al Senado, Moody fue fiscal general de Florida entre 2019 y 2025. También trabajó como jueza de circuito en el condado de Hillsborough y como fiscal federal. En la primaria republicana obtuvo el 79,6% de los votos, con 1.299.949 sufragios.

Nixon, representante estatal por Jacksonville desde 2020, centró su campaña en el costo de vida, los salarios, los derechos laborales, la atención médica y la vivienda. Exorganizadora sindical y activista comunitaria, pertenece a los Socialistas Democráticos de América y al Working Families Party. Entre sus respaldos figuraron el expresidente Barack Obama, la congresista Ayanna Pressley y organizaciones laborales y progresistas.

La afiliación de Nixon a los Socialistas Democráticos de América fue utilizada por sus adversarios republicanos, que la presentaron como partidaria de desfinanciar a la Policía y abolir las prisiones. Nixon había derrotado al exoficial del Ejército Alex Vindman en las primarias demócratas, con el 55,9% y 690.172 votos.

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