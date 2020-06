“Cuando comenzó la crisis de coronavirus supe que el impacto económico y social sería muy grande y me propuse hacer algo que pudiéramos mantener, aun después de las elecciones, y que me ayudara a gobernar porque habrá secuelas que tendremos que combatir, no solo económica o alimentaria sino también de vivienda y salud mental”, declaró el exalcalde de Miami-Dade Alex Penelas, mientras repartía, junto a un grupo de voluntarios, con mascarillas y guantes, una bolsa con aperitivo de sándwich y paquete de papas fritas, etc. a personas de la tercera edad en Hialeah.