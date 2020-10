Carta de Renier Díaz de la Portilla a votantes de Miami-Dade

Renier Díaz de la Portilla

5 de Octubre del 2020

Estimado vecino:

Me he tomado un tiempo para escribir estas líneas porque creo que a quien usted elija como su Comisionado del Condado tiene gran importancia.

Mi nombre es Renier Díaz de la Portilla y necesito su voto. En agosto, los votantes del Distrito 5 me honraron con sus votos para ponerme en una segunda vuelta.

Yo fui criado y educado en el barrio de Shenandoah, en el corazón del Distrito 5 en nuestra comunidad. Eileen Higgins, mi contrincante en la segunda vuelta, se mudó a Miami de otro estado hace poco y no nos conoce.

Hace 39 años, mis amiguitos y yo recorríamos ese barrio y otros de nuestra comunidad en bicicletas después que nuestro día escolar había terminado. En los fines de semana, jugaba al fútbol en el parque en Coral Way Elementary en la calle 19 del suroeste, a solo una cuadra de distancia de mi casa, donde mis padres todavía se encuentran 54 años después. Y mis veranos se pasaron yendo a Miami Beach con mi familia y amigos, también en el Distrito 5.

Entonces, los tiempos eran mucho más sencillos, o eso parecía.

Como hijo de exiliados cubanos, aprendí el valor del trabajo duro y el sacrificio a una edad temprana mientras mis abuelitos y padres luchaban por criar a cuatro hijos en una tierra nueva y por aprender un idioma nuevo.

Juntos, con muchas otras familias que superaron retos similares, convertimos a Miami en una ciudad hispana internacional como ninguna otra del mundo.

Dejé a Miami brevemente en 1995 para obtener una maestría en Administración Pública de la respetada Universidad de Cornell en Nueva York. Pero regresé a Miami para trabajar en el pequeño negocio de mi familia y para estudiar Derecho en Nova Southeastern University. Me hice abogado y construí una familia y una vida en Miami.

Durante más de una década, serví a nuestra comunidad dignamente como integrante electo de la Junta Escolar de Miami-Dade y de la Legislatura de la Florida. Después de dejar esos cargos, seguí trabajando para nuestra comunidad como abogado en la Oficina del Defensor Público de Miami-Dade, y después fui escogido por el Gobernador Rick Scott como integrante del Departamento de Viviendas de la Florida (F.H.F.C., siglas en inglés), y financiando miles de proyectos de viviendas asequibles para nuestros vecinos-- muchos de la tercera edad.

Tengo un plan

Hace unos meses, presenté mi plan para la recuperación del COVID-19 en nuestro condado. Necesitamos gastar sabiamente nuestro dinero federal de la Ley CARES para ayudar a nuestra economía local salir de la pandemia. En cambio, algunos de los actuales líderes del condado están malgastando este dinero en favores políticos y programas frívolos para ayudar a Higgins salir electa.

El dinero federal debe de ir a los necesitados y aquellos pequeños negocios afectados por la pandemia, y no a la política. Puede leer los detalles de mi plan para estimular nuestra economía local y crear empleos en mi página de internet y de Facebook.

Raíces en común

En Miami-Dade hemos sobrevivido muchas crisis juntos: El huracán Andrew en 1992; el colapso de nuestro mercado inmobiliario en el 2008; y ahora triunfaremos por el COVID-19 unidos de nuevo.

Igual a mi familia, muchas otras familias latinas en Miami-Dade han luchado duro para obtener éxitos personales, familiares y comunitarios. El derecho al voto para elegir a nuestros líderes es el eje para esos logros y está en peligro en estas elecciones. El derecho a tener un distrito hispano como el Distrito 5 fue peleado en las cortes en 1992, y fue ganado por aquellos líderes comunitarios que me abrieron el camino para poder aspirar hoy en día. Sería un error grave perder esa representación después de todo de lo que se ha sacrificado para obtenerla.

Alguien que ha vivido aquí sólo un corto tiempo y que no comparte nuestra experiencia y raíces comunes, no puede entender eso, o quizás no quiere. Candidatos como Higgins y otros quieren imponer un gobierno de izquierda extrema en Miami-Dade, financiado por intereses pudientes de afuera para disolver la policía, crear desorden y anarquía en Miami-Dade.

No lo podemos permitir.

Me postulo para la Comisión de Miami-Dade porque sé que podemos lograr un mejor mañana si tomamos los pasos correctos hoy. La próxima decisión crítica que usted tomará es elegir el liderazgo para nuestro Condado. Le pido humildemente su voto en las elecciones del 3 de noviembre para que podamos trabajar juntos hacia ese futuro local.

Por favor, marque el número 74 en su boleta para ayudarme ser su comisionado del condado.

Renier Díaz de la Portilla

1481 NW 22 Street

Miami, FL 33142

(786) 585-2135

P.S. La votación en Miami-Dade comenzará el 19 de octubre. Llame a nuestro número de oficina arriba para obtener información sobre la votación anticipada, la votación por correo, o para programar el transporte a las urnas.

Rdiazdelaportilla.com