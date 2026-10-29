Chase y OATS de AARP ofrecen taller gratuito: cómo detectar estafas impulsadas por IA

Tras la publicación de datos de la FTC, Chase y OATS de AARP ofrecieron herramientas para detectar fraudes, especialmente aquellos que utilizan inteligencia artificial.

Con unos 35 asistentes, el taller coincidió con un dato clave de la FTC: mayores de 60 reportaron cerca de $3 mil millones en pérdidas por fraude el año pasado

Las estafas ya no llegan solo por llamadas sospechosas o correos mal escritos. Hoy, con ayuda de inteligencia artificial, los fraudes pueden incluir voces clonadas, mensajes más convincentes y hasta videos manipulados que buscan presionar a la gente para que actúe “ya mismo”. Y los adultos mayores siguen siendo uno de los grupos más impactados.

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Apenas la semana pasada, la Comisión Federal de Comercio (FTC) publicó nuevos datos que reflejan esa realidad. Los estadounidenses de 60 años o más reportaron pérdidas de aproximadamente $3 mil millones por fraude el año pasado, un 25% más que los $2.4 mil millones en 2024.

En este contexto, Chase, en alianza con OATS de AARP, organizó un taller gratuito en su centro comunitario de La Pequeña Habana para ayudar a la comunidad a reconocer señales de alerta y evitar caer en estafas.

La sesión reunió a alrededor de 35 adultos mayores y contó con el apoyo de aliados como HCA Florida y la Oficina del Sheriff. La conversación se centró en situaciones reales: mensajes inesperados, “alertas” falsas, suplantación de identidad y tácticas diseñadas para generar miedo o prisa.

En el taller, Emeli Aguirre, gerente de comunidad de Chase, compartió recomendaciones prácticas para que los asistentes y sus familias puedan protegerse mejor. Entre los consejos, enfatizó la importancia de:

Detenerse y verificar antes de enviar dinero o compartir datos personales.

Confirmar por un canal confiable, por ejemplo, llamando a un número verificado y no al que aparece en el mensaje.

No dejarse llevar por la urgencia; muchas estafas usan la presión para que la víctima sienta que no tiene tiempo de pensar y termine actuando rápido.

Establecer una “palabra clave” familiar: una frase acordada entre familiares para confirmar que una llamada o mensaje inesperado realmente viene de un ser querido.

Durante las presentaciones de Chase y OATS, los asistentes pudieron compartir experiencias personales y hacer preguntas en el momento. Una participante contó que recientemente fue víctima de suplantación, y que el estafador logró sacarle dinero a una de sus amigas cercanas, haciéndose pasar por ella. Conversaciones así ayudaron a aterrizar las señales de alerta y reforzar pasos simples para verificar antes de actuar.

El taller en Miami forma parte de una colaboración más amplia entre JPMorganChase y OATS de AARP para ofrecer educación accesible, especialmente para adultos mayores, sobre seguridad digital y prevención de estafas. La alianza continuará durante todo 2027 y se enmarca en casi $14 millones en apoyo filantrópico de JPMorganChase a siete organizaciones enfocadas en la concientización del consumidor y prevención de estafas.

Acerca De Chase

Chase es el negocio de banca de consumo y comercial en EE. UU. de JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM), una firma líder de servicios financieros con sede en Estados Unidos y operaciones a nivel mundial, con $5.1 billones en activos y $372 mil millones en capital de accionistas al 30 de septiembre de 2026. Chase atiende a más de 88 millones de consumidores y 7.8 millones de pequeñas empresas con una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, tarjetas de crédito, hipotecas, financiamiento de autos, asesoría de inversiones, préstamos para pequeñas empresas y procesamiento de pagos. Los clientes pueden elegir cómo y dónde realizar sus operaciones bancarias: 5,100 sucursales en 48 estados y el Distrito de Columbia, 14,300 cajeros automáticos, así como servicios móviles, en línea y por teléfono. Para más información, visite chase.com.