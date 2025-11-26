Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

MIAMI.— El gobernador Ron DeSantis anunció una nueva reducción en las primas de seguros en Florida , destacando que la aseguradora American Traditions Insurance Company aplicará una baja del 7.2% en pólizas de vivienda , mientras que las tarifas de compensación laboral disminuirán un 7% en 2026. Unos ajustes que confirman que el el séptimo mercado asegurador más grande del mundo cierra la temporada de huracanes en buena forma y continúa mostrando señales de estabilidad, según la Oficina de Regulación de Seguros (OIR).

El gobernador compartió el anuncio, este 24 de noviembre, en la red social X, donde subrayó que la reducción de American Traditions beneficiará a casi 37.000 propietarios en todo el estado. "Otra reducción en las tarifas de seguros de vivienda", celebró DeSantis, al destacar que esta nueva rebaja sigue la tendencia de los últimos meses.

DINERO A LA VISTA ¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300

En paralelo, el Estado confirmó que las tarifas de workers’ comp (compensación laboral) también caerán 7% en 2026, una noticia que impacta directamente a miles de empleadores y trabajadores en Florida.

El comisionado de Seguros, Michael Yaworsky, señaló ante el Comité de Seguros y Banca de la Cámara de Representantes que varias compañías están reduciendo tarifas y que Citizens ya no es la aseguradora más grande del estado, un indicador clave de mayor confianza en el mercado privado.

Auto y vivienda: mercados “muy fuertes”

Yaworsky destacó además la solidez de los sectores de automóvil y propiedad, afirmando que Florida está recibiendo elogios de reaseguradoras globales por las reformas legales aprobadas en los últimos años.

“La dinámica de crecimiento y estabilidad en los mercados de autos y propiedad es muy fuerte. Hemos aprobado reducciones y reembolsos para asegurados, y los reaseguradores internacionales elogian nuestras reformas”, dijo el comisionado.

“Quienes busquen revertir estas reformas deberían estar avergonzados. Estamos viendo muy buenas noticias para los consumidores.”

Antecedentes: reembolsos masivos y reformas legales

El anuncio llega un mes después de que DeSantis informara que Progressive devolverá casi mil millones de dólares a 2.7 millones de asegurados de autos en Florida. El gobernador atribuyó este reembolso a las reformas del sistema de responsabilidad civil aprobadas en 2022 y 2023.

Según DeSantis, estas leyes eliminaron los honorarios unidireccionales de abogados, un mecanismo que convirtió durante años a Florida en un “infierno de litigios”. Antes de las reformas, el estado representaba el 8% de las reclamaciones de seguros del país, pero acumulaba el 78% de los costos por litigación.

En busca de consolidar la recuperación

Con nuevas rebajas de tarifas, reembolsos millonarios y señales de confianza por parte de aseguradoras y reaseguradoras, el gobierno estatal sostiene que el mercado de seguros avanza hacia una etapa de mayor estabilidad. DeSantis insiste en que las reformas deben mantenerse para permitir que los efectos positivos continúen expandiéndose entre los consumidores.