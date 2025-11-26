miércoles 26  de  noviembre 2025
ALIVIO

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

American Traditions bajará sus primas un 7.2% y las tarifas de compensación laboral caerán 7% en 2026, según el gobernador Ron DeSantis, quien atribuye las rebajas a las reformas legales recientes

Seguros de vivienda en Florida se recuperan.&nbsp;

Seguros de vivienda en Florida se recuperan. 

RAWPIXEL.COM
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.— El gobernador Ron DeSantis anunció una nueva reducción en las primas de seguros en Florida, destacando que la aseguradora American Traditions Insurance Company aplicará una baja del 7.2% en pólizas de vivienda, mientras que las tarifas de compensación laboral disminuirán un 7% en 2026. Unos ajustes que confirman que el el séptimo mercado asegurador más grande del mundo cierra la temporada de huracanes en buena forma y continúa mostrando señales de estabilidad, según la Oficina de Regulación de Seguros (OIR).

El gobernador compartió el anuncio, este 24 de noviembre, en la red social X, donde subrayó que la reducción de American Traditions beneficiará a casi 37.000 propietarios en todo el estado. "Otra reducción en las tarifas de seguros de vivienda", celebró DeSantis, al destacar que esta nueva rebaja sigue la tendencia de los últimos meses.

Lee además
Ron DeSantis, gobernador de Florida.
DINERO A LA VISTA

¿Tienes seguro con Progressive en Florida? Pronto recibirás un cheque de $300
Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

En paralelo, el Estado confirmó que las tarifas de workers’ comp (compensación laboral) también caerán 7% en 2026, una noticia que impacta directamente a miles de empleadores y trabajadores en Florida.

El comisionado de Seguros, Michael Yaworsky, señaló ante el Comité de Seguros y Banca de la Cámara de Representantes que varias compañías están reduciendo tarifas y que Citizens ya no es la aseguradora más grande del estado, un indicador clave de mayor confianza en el mercado privado.

Auto y vivienda: mercados “muy fuertes”

Yaworsky destacó además la solidez de los sectores de automóvil y propiedad, afirmando que Florida está recibiendo elogios de reaseguradoras globales por las reformas legales aprobadas en los últimos años.

“La dinámica de crecimiento y estabilidad en los mercados de autos y propiedad es muy fuerte. Hemos aprobado reducciones y reembolsos para asegurados, y los reaseguradores internacionales elogian nuestras reformas”, dijo el comisionado.

“Quienes busquen revertir estas reformas deberían estar avergonzados. Estamos viendo muy buenas noticias para los consumidores.”

Antecedentes: reembolsos masivos y reformas legales

El anuncio llega un mes después de que DeSantis informara que Progressive devolverá casi mil millones de dólares a 2.7 millones de asegurados de autos en Florida. El gobernador atribuyó este reembolso a las reformas del sistema de responsabilidad civil aprobadas en 2022 y 2023.

Según DeSantis, estas leyes eliminaron los honorarios unidireccionales de abogados, un mecanismo que convirtió durante años a Florida en un “infierno de litigios”. Antes de las reformas, el estado representaba el 8% de las reclamaciones de seguros del país, pero acumulaba el 78% de los costos por litigación.

En busca de consolidar la recuperación

Con nuevas rebajas de tarifas, reembolsos millonarios y señales de confianza por parte de aseguradoras y reaseguradoras, el gobierno estatal sostiene que el mercado de seguros avanza hacia una etapa de mayor estabilidad. DeSantis insiste en que las reformas deben mantenerse para permitir que los efectos positivos continúen expandiéndose entre los consumidores.

Temas
Te puede interesar

Florida anuncia arresto de depredador sexual José Sánchez Delgado en operación conjunta con ICE

Florida: Proyecto de ley busca facilitar acceso a registros públicos

Resistencia cubana apoya gestión de Trump ante conflicto en Ucrania, pero advierte sobre concesiones a Moscú

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Imagen del Capitolio en Washington, sede del Congreso federal de Estados Unidos.
AUDIENCIA

Cámara de Representantes investigará si la retórica antipolicial impulsa ataques contra agentes del ICE

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, envía su primer mensaje tras la consumación del golpe de Estado de Maduro
OPINIÓN

José Calabrés: La única transición posible en Venezuela es reconocer al presidente electo

Secretario general de la ONU, António Guterres.
Convocatoria

Inicia el proceso de selección del próximo secretario general de la ONU

Te puede interesar

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
TENSIONES

Trump a Maduro: "si tenemos que hacerlo por las malas, estará bien"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Seguros de vivienda en Florida se recuperan. 
ALIVIO

Florida anuncia nueva reducción en seguros de vivienda y de trabajadores tras mejoras del mercado

La fiscal Katherine Fernandez Rundle durante una rueda de prensa el martes 25 de  noviembre.
GOLPE POLICIAL

Fiscalía anuncia arrestos múltiples por explotación sexual en yates y hoteles en Miami-Dade

Vista parcial de cruceros atracados en Puerto de Miami, en Florida.
PRINCIPAL MOTOR ECONÓMICO

Nuevo récord: turismo en Florida genera $133 mil millones en 2024 y ahorra $2.000 por hogar

Una densa columna de humo y llamas se elevan durante un gran incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025.   video
TRAGEDIA

Al menos 36 muertos en incendio en complejo residencial de Hong Kong, afirma autoridad de la ciudad