Cómo las autoridades de Miami hacen cumplir las órdenes de emergencia

Darío trabaja en una firma de facturación de servicios médicos, cuya tarea de procesar cobros y reclamar pagos puede esperar, lo que se traduce, según la disposición vigente, primero de la Ciudad de Miami y más tarde el Condado Miami-Dade, de ‘permanecer en casa’ si su empleo no es imprescindible.

El hombre quiso cumplir con la orden de las autoridades pero su jefe le dijo que agarrara la computadora y se fuera a casa a “bilear” (facturar, eso es) si quería cobrar su sueldo.

De hecho, Darío no lo pensó dos veces y se instaló en su vivienda, haciendo uso del servicio de Internet que paga, y ahora divisa como cientos de miamenses “hacen lo que les da la gana. Salen a la calle. Se van a trabajar, aunque no sean ‘esenciales’ como dicen”.

Darío no es el único que piensa así. María también lo percibe de esa manera. De igual forma José, Gustavo y mil más que miran con preocupación y nada pueden hacer cuando ven a alguien transitar más allá de los 270 pies que marca la ley, conducir un vehículo para visitar un amigo o simplemente no mantienen la distancia de seis pies entre personas o salen a deshoras, después de las 11 de la noche, cuando todos deben permanecer en casa.

La ley está, incluso la penalidad existe. Según el estatuto 252.50 de Florida “aquellos que no respeten una ley de emergencia podrían ser multados con 500 dólares o condenados a 60 días de cárcel, incluso ambas cosas si el juez lo decide”.

Infracciones

Hay incumplimientos, muchos. Desde personas que no guardan la distancia establecida hasta otras que no usan mascarillas cuando acuden a un local comercial o simplemente optan por conducir por la ciudad para ir a trabajar, sin ser un empleo esencial, o quieren visitar familiares o amigos.

El ejemplo típico pudiera ser la imagen de cuatro personas jugando dominó en la esquina de calle 9 y avenida 15 del suroeste, a un paso de la plazoleta del Parque del Dominó, en Miami, donde un agente de la Policía de Miami vigilaba el cumplimiento de ‘no entrar’ al lugar que estaba vedado con vallas desplegadas.

Tres hombres y una mujer, solo uno llevaba mascarilla, a menos de dos pies uno del otro, lo que permite la mesa de dominó.

A la pregunta por qué violan la normativa no hubo respuesta. Una hora después el oficial que custodiaba el lugar vedado con vallas se acercó a la mesa y pidió a los presentes usar mascarillas.

Tanto la mujer como los otros dos que no las llevaban las sacaron de algún lugar y se las pusieron, pero todos, los cuatro, continuaron jugando dominó situados alrededor de la mesa.

Multas, cárcel

Cómo implementa la Policía municipal o condal la mencionada disposición no está claro. DIARIO LAS AMÉRICAS intentó varias veces conversar al respecto con la Policía de Miami pero no obtuvo respuesta.

Sin embargo, el vocero del cuerpo policial de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, respondió y explicó que “cuando la persona incumple la orden está cometiendo un delito. Cuánto se multa o se condena a cárcel depende del juez. Pero el punto no es multar o arrestar a las persona, queremos que todos cumplan con las medidas. No queremos estar multando o arrestando pero sí queremos que se cumplan”.

Y en el caso que la Policía condal encuentre una persona que incumpla las órdenes, cómo procede el oficial: “El alcalde (Carlos Giménez) nos dio la responsabilidad de hacer cumplir la orden (de emergencia). Eso quiere decir que la tolerancia es cero, y si hay una persona reincidente, que incumple la ley, la arrestaríamos. Pero (mientras tanto) pedimos a las personas no poner a la Policía en esa posición incómoda (de multar o arrestar) y optamos por pedirles que cumplan la orden”, que se vayan a casa, se pongan la mascarilla o mantengan la distancia de seis pies entre personas.

¿Multas? ¿Arrestos? “Un solo arresto”, contestó el vocero de Miami-Dade Police Dept. “Una persona que ancló un bote donde no debía (acorde a la orden de cierre de embarcaderos). Los oficiales trataron de explicarle que no debía anclar su bote allí pero desdichadamente el hombre no obedeció y no quedó otra opción que ejercer el arresto”, señaló.

Y qué se puede decir a quienes lamentan el incumplimiento de la ley de emergencia: “Todos conocemos las órdenes dadas. Si alguien nota que una persona está violando cualquiera de las normas establecidas, se le urge que llame a la Policía al número 305 4POLICE (305 476 5423). Incluso si ven que alguien no lleva la mascarilla cuando entra a un local comercial o no cumple la distancia entre personas. Las instrucciones que tenemos son cerrar el negocio donde encontremos una persona que no lleve la mascarilla puesta”.

¿Demandas?

Aparte de la seriedad de implica la crisis sanitaria, la creciente mortalidad que ella denota y las órdenes de confinamiento o distancia emitidas, hay defensores de las libertades civiles observando la situación, que incluso han manifestado que temen que el “cumplimiento de ciertas órdenes puedan impactar desproporcionadamente a comunidades minoritarias” como hispanos o afroamericanos.

"El distanciamiento social es absolutamente una medida extrema. Nuestra reacción instintiva a los problemas como sociedad tiende a ser la criminalización, la multa, el arresto, y esa no debe ser la respuesta", comentó a CNN Maryanne Kaishian, abogada del Brooklyn Defender Services.

Mientras tanto, hay policías que creen que hacer cumplir la ley podría exponerlos a una demanda o acercarlos más a las personas y por ende estar más expuestos al virus.

“Estamos al tanto de todo con distancia y protección como es debido”, mencionó un oficial de Miami que recorría la zona de la Pequeña Habana en Miami.