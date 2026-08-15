sábado 15  de  agosto 2026
Investigación

Condenan a un hombre en Florida por planificar a través de ChatGPT el asesinato de su exnovia

Darren Zhou, exanalista financiero de Goldman Sachs, llegó a un acuerdo de culpabilidad en la Corte por amenazas de muerte o lesiones a otra persona

Fotografía cedida por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach donde aparece Darren Zhou.

Fotografía cedida por la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach donde aparece Darren Zhou.

EFE
Por Julián Varela

MIAMI — Una corte de Estados Unidos condenó a un hombre de Florida que planificó a través de ChatGPT la muerte de su exnovia, por lo que la empresa OpenAI, propietaria de la herramienta de inteligencia artificial (IA), lo reportó ante el FBI, según documentos judiciales disponibles en el tribunal de justicia.

Darren Zhou, quien fue analista financiero de Goldman Sachs, llegó a un acuerdo de culpabilidad en la Corte del Condado de Palm Beach, del sur de Florida, por amenazas de muerte o lesiones a otra persona, por ser una amenaza creíble por ciberacoso y por usar un "dispositivo de comunicación de dos vías para cometer un crimen".

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El hombre estaba detenido desde mayo tras una notificación del FBI a la agencia en el Condado de Palm Beach por un advertencia de emergencia de OpenAI/ChatGPT sobre el usuario, quien "hizo repetidas declaraciones a OpenAI/ChatGPT sobre el intento de atacar y/o asesinar a su exnovia , Rachel Eden Wachterman", según la orden de arresto disponible.

La herramienta de IA reportó que usó frases como 'La voy a violar y secuestrar', 'La voy a matar a ella y a toda su familia', 'La voy a matar antes de que termine este mes', 'La voy a matar cuando regrese de su crucero' y 'Si no es mía, no será de nadie'.

Compra de armas

"La misma notificación advirtió que el usuario admitió haber ideado un plan, que describió como asesinato-suicidio, y declaró que estaba rastreando el horario de la víctima para saber dónde encontrarla si decidía intensificar sus acciones", señaló la declaración juramentada.

Incluso, el sujeto le contó a ChatGPT que había comprado un rifle estilo AR-15, una pistola Glock, una escopeta calibre 12 con cartuchos de perdigones y balas, y guantes de látex.

El hecho ocurre mientras crece el combate legal contra plataformas de IA en Florida, que el 1 de junio pasado se convirtió en el primer estado de EEUU en demandar a OpenAI y a su fundador por cuestiones de diseño y seguridad.

La demanda acusa a su herramienta de IA ChatGPT de instigar y contribuir a la planificación de tiroteos, crear adicción en menores de edad y debilitar el pensamiento crítico de sus usuarios.

Esta querella civil es independiente de una investigación criminal que el fiscal de Florida, James Uthmeier, lanzó el pasado abril contra la empresa de IA por presuntamente "aconsejar" al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en la Universidad Estatal de Florida en 2025.

FUENTE: Con información de EFE

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