Tres puñetazos a otra trabajadora amplían caso de violencia en Jackson Memorial

MIAMI.- Una grabación divulgada por WSVN 7News revela que una segunda trabajadora resultó golpeada por un paciente dentro de la sala de emergencias de Jackson Memorial Hospital.

El audio corresponde a la declaración ofrecida a los detectives por Tisa Wolf, integrante del área financiera para pacientes, quien relató que el hombre la sujetó por un brazo y le propinó tres puñetazos en esa extremidad y en el hombro.

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El testimonio aporta nuevos elementos sobre el incidente ocurrido el 30 de mayo, en el que también sufrió lesiones la enfermera registrada Yanira Eguileor.

Durante el interrogatorio, Wolf explicó que escuchó a otra integrante del personal gritar que corrieran antes de ser alcanzada por el agresor. Al preguntarle si había utilizado la mano abierta o cerrada, respondió que la golpeó tres veces con el puño.

El sospechoso fue identificado como Rubin Wenyou, quien había llegado al centro médico bajo la Ley Baker debido a preocupaciones relacionadas con su salud mental.

Eguileor declaró previamente que Wenyou comenzó a pegarle en la parte posterior de la cabeza, la arrojó al suelo y le ocasionó daños que requirieron tomografías del cerebro, cuello, columna y brazos.

El hombre fue arrestado inicialmente por agresión grave, pero la Fiscalía retiró el cargo aproximadamente un mes después porque no logró comunicarse con las afectadas.

Según la Fiscalía estatal de Miami-Dade, el formulario policial contenía para ambas mujeres el mismo número telefónico y la dirección de Jackson Memorial. Los mensajes enviados mediante esos datos no recibieron respuesta.

Después de que Eguileor relatara públicamente lo sucedido, los fiscales consiguieron entrevistarla y anunciaron que revisarían el expediente con la intención de presentar nuevamente la acusación.

La profesional sanitaria y su abogado, Michael Pizzi, interpusieron una demanda por 5 millones de dólares contra la institución y el condado. Además, iniciaron acciones legales para obtener las imágenes de vigilancia y las cámaras corporales utilizadas por los agentes.

Pizzi sostiene que ese material es de carácter público y resulta esencial para reconstruir lo ocurrido y determinar cuánto tardaron los encargados de protección en intervenir.

Jackson Health System asegura que el área de emergencias dispone las 24 horas de cuatro especialistas de seguridad pública. También mantiene dos oficiales de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade fuera de servicio dentro del campus.

La senadora estatal Barbara Sharief, representante de sectores de Broward y profesional de enfermería con más de 35 años de experiencia, cuestionó la efectividad de esas medidas.

Sharief consideró que los responsables de responder a situaciones violentas deben permanecer en posiciones que les permitan llegar rápidamente cuando médicos u otros empleados soliciten ayuda.

Jackson Memorial y la Oficina del Sheriff declinaron comentar sobre el asunto debido al litigio en curso.