"Confío 100 por 100 en la Ciudad de Hialeah", asegura el alcalde Carlos Hernández

La ciudad debe echar a andar tras ser sacudida por un escándalo de licencias ilegales otorgadas a nuevos negocios y cuando sobre ella aún planea la sombra del revocatorio que se sigue contra el alcalde, Carlos Hernández.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó brevemente con el edil, quien dio su opinión sobre diversos temas: el nuevo Concejo de la Ciudad, el proceso revocatorio que siguen en su contra y el escándalo de las licencias temporales.

-Durante un programa de radio usted se enfrascó en una tremenda discusión para defender su forma de gobernar la Ciudad. ¿Qué me puede comentar al respecto?

Creo que se habló lo que se tenía que hablar. Al final del día, todo el mundo sabe la posición de Carlos Hernández y la de Roberto Tejeda [periodista y presentador de la emisora de radio 1040]. Así que no nos van a ver a los dos juntos. Él tiene su agenda y está allí para entretener y yo estoy para administrar una ciudad. En general, creo que dije muchas de las cosas que quería hablar y explicárselas al pueblo, que es lo más importante. Por mucho tiempo las gallinas han estado hablando y ya era hora de que el león hablara.

-¿Qué opina del revocatorio?

Creo que las personas saben quiénes están detrás del revocatorio. Son los mismos payasos que le van a hacer gastar a la Ciudad miles de dólares en shows así. Pero mi confianza está con el pueblo de Hialeah. Y siento en las calles el calor de la Ciudad de Hialeah, porque saben el trabajo que he hecho. [El revocatorio] es algo que pasará, como han pasado las otras cosas.

-¿Si logran las firmas, cuál será su posición?

Tengo total confianza en la Ciudad de Hialeah. Confío en la mayoría de los ciudadanos. Repito, estoy 100 por 100 confiado. Tengo la fe y la confianza que ese pueblo siempre me ha mostrado.

-Se habla mucho de la ilegalidad de las licencias, explique qué sucedió.

Siempre ha habido mucha burocracia en las cosas del gobierno. Eso afecta mucho a los negocios, especialmente a los negocios pequeños que están pagando mes tras mes y tratan de abrir lo más pronto posible. Aquí [en Hialeah] en 2007, se aprobó una ley para ayudar a esos negocios con licencias temporales, mientras que pasaran ciertas cosas, para poder abrir, mientras pudieran solucionar los asuntos burocráticos. En este caso, y estamos hablando de que en Hialeah hay miles y miles de negocios, hubo ciento y pico de negocios donde hubo un error y nunca pasaron a DERM [Departamento de Medio Ambiente de Miami-Dade] y eso es lo que estamos corrigiendo [hoy día] en dos formas. Primeramente, te puedo decir que quedan unos 25 [negocios] que todavía están buscando soluciones y los otros ya la tienen. Y estamos trabajando con DERM [sobre cómo hallar] todas esas soluciones. Pronto todos esos negocios van a tener sus licencias permanentes. Aquellos que pagaron las licencias temporales constantemente pagaron mucho más de lo que deberían. No por nada, sino porque esa es la ley [de Hialeah]. A esos negocios [que pagaron las licencias temporales], cuando vengan con las licencias permanentes, se les va a dar un crédito y se les va a devolver el dinero que pagaron. Y esa ordenanza de 2007, que se hizo con muy buenas intenciones, ha causado este problema. Por lo tanto, yo voy a llevarla al Concejo para quitarla para que [el error] no ocurra más en el futuro. Esas personas que dicen otra cosa [sobre lo que pasó con las licencias] están mintiendo. Por razones políticas baratas, porque no hay otra realidad más allá de la que te acabo de decir. Y por eso, todo [las soluciones] va caminado, trabajando mutuamente con DERM.

-¿Qué espera del nuevo Concejo lleno de millennials?

Espero trabajar con ellos. Como administrador y una de las personas mayores [del Ayuntamiento]. Es mi responsabilidad ayudarles un poco, cogerles de la mano, para que vean las realidades. Y al final, verán que hay muchas realidades. Una cosa es cuando tú entras (al Gobierno) prometiendo y otra cosa es cuando tienes que vivir (como todo gobierno) con las limitaciones financieras. Pero son jóvenes y creo que es positivo porque siempre he dicho que el futuro son los hijos y los nietos de nosotros. [Estoy preparado] para trabajar mutuamente con ellos para mejorar la Ciudad de Hialeah.

-¿No hubiese preferido que entrasen al Concejo los candidatos a quienes usted apoyó?

No. Entraron dos y hace tiempo que no había oportunidad de que hubiera cuatro asientos abiertos. El pueblo apoyó a las personas más jóvenes, habló el pueblo. Y espero que estos jóvenes le presten la dedicación a los ciudadanos que han prometido para llevar este Gobierno como legisladores.

-Usted le pidió al concejal Oscar De la Rosa que pasara por su oficina después de que él, en una reunión del Concejo, le reclamara sobre las licencias. ¿Por qué?

Todos los concejales, especialmente el día del Concejo, están invitados a mi oficina por si tienen algunas preguntas. [Sobre todo] si son nuevos y jóvenes. Ellos van a tener mil preguntas. Por eso les dije que vengan a mi oficina para contestar todas las dudas y que estén bien informados cuando vayan al Concejo y sean más eficientes.