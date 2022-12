Congreso estatal aprueba propuesta para mejorar seguros de viviendas

Pagar 4.000 o 5.000 dólares al año, además de tener en cuenta impuestos a la propiedad y las facturas regulares de agua, electricidad, etc.

Básicamente, el proyecto de ley añade 1.000 millones de dólares al fondo de reaseguro, reduce los costos de los litigios y obliga a clientes de Citizens a tener cobertura adicional para inundaciones e incluso a dejar la aseguradora estatal si reciben una oferta cuyo precio no exceda el 20%.

La propuesta también pide a las aseguradoras responder más rápidamente a las reclamaciones, mientras cesa la responsabilidad de pagar honorarios a los abogados que ganen casos y aumenta la supervisión estatal a las aseguradoras tras el paso de un huracán.

La medida fue adoptada por el Senado y la Cáma de Represnetantes en reunión extraordinaria.

En efecto, el mercado de seguros de viviendas en Florida ha tenido múltiples problemas en los últimos años, desde aseguradoras con supuestos problemas financieros y aumentos de tarifas, a miles de propietarios buscando donde asegurar sus propiedades contra huracanes.

A esto suman las pérdidas millonarias que ocasionan tormentas y huracanes, así como reclamaciones fraudulentas que logran materializarse por falta de controles superiores.

Esta sesión extraordinaria se produce después de que el huracán Ian azotara la costa suroeste de la península a fines de septiembre y causara pérdidas estimadas entre 40.000 y 70.000 millones de dólares.

No se espera que la norma adoptada reduzca de inmediato las tarifas de seguros.

Quienes se oponen a las propuestas de ley, como la representante estatal demócrata Anna Eskamani, plantean que se trata de un “rescate a las compañías de seguros porque en realidad no brinda protección al consumidor”.

Los republicanos, por otro lado, dicen que el estado necesita estabilizar el mercado para que las compañías de seguros quieran permanecer.

“A medida que estas reformas se llevan a cabo y se abren camino a través del proceso de fijación de tarifas, creo absolutamente que reducirá sus costos”, aseguró el senador estatal republicano Jim Boyd, quien patrocinó el proyecto de ley.

“Si bien es posible que no suceda hoy, creo que tendremos un alivio en las tasas a medida que avancemos en el futuro”, añadió.

De hecho, las primas a pagar cada año han aumentado a más de 4.200 dólares, que es el triple del promedio nacional.

Alrededor del 12 % de los propietarios de viviendas en el estado no tienen seguro de propiedad, en comparación con el promedio nacional del 5 %, según el Instituto de Información de Seguros, una organización de investigación financiada por la industria de seguros.

“Los propietarios de viviendas están siendo aplastados en este momento por el costo de la vivienda y los costos del seguro”, comentó el senador estatal demócrata Darryl Rouson.

“Cualquier acción que no aborde la inestabilidad y los costos para el consumidor y que no brinde un alivio significativo a corto plazo para los asegurados, no es suficiente”, añadió.

Las enmiendas demócratas fueron rechazadas por la mayoría republicana y después de varias horas de debate la propuesta inicial fue adoptada.

“Esta es una legislación innovadora. Es el paquete de reforma de seguros más sólido que jamás hayamos visto propuesto en Florida”, comentó Mark Friedlander, vocero del Instituto de Información de Seguros.