martes 10  de  febrero 2026
SABORES

Crave Cookies celebra su llegada al sur de Florida con su primera tienda en Doral

Fundada en 2019 en el estado de Utah, la franquicia ha conquistado al público gracias a su concepto innovador basado en galletas artesanales de gran formato

Algunas de las ofertas de Crave Cookies.&nbsp;

Collage DLA/ Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Crave Cookies continúa expandiendo su propuesta gastronómica y celebra la apertura de su primera tienda en el sur de la Florida, ubicada en Doral, la cual cuenta ya con casi tres meses de operaciones desde su apertura.

Fundada en 2019 en el estado de Utah, la franquicia ha conquistado rápidamente al público gracias a su concepto innovador basado en galletas artesanales de gran formato, sabores rotativos y una experiencia que combina creatividad, indulgencia y calidad.

Bonsai celebra primer año en Miami con Chef Yisus.
SABOR

Un año de éxito y sabor: Bonsai celebra primer año en Miami con Chef Yisus
Flyer oficial de La Feria de Cali se toma El Doral.
TRADICIONES

La Feria de Cali llega al Doral con sabor, ritmo y color

Como parte de su oferta permanente, Crave Cookies mantiene su icónica galleta Chocolate Chip, disponible en dos presentaciones: una versión individual de 6 onzas y un paquete de 10 minigalletas de 1 onza, ideales para compartir.

Además, la marca presenta cinco sabores rotativos, los cuales cambian cada dos viernes, garantizando siempre una experiencia fresca y diferente. Los sabores disponibles para la semana de San Valentín son:

  • Lava cookies
  • Red velvet Oreo
  • Crave Chocolate Chip
  • Caramel cookie butter bomb
  • Strawberry popstar
  • Pink sugar

Como edición limitada, Crave Cookies también ofrece tres postres servidos en vaso, cuidadosamente preparados para una experiencia indulgente:

  • Fresas con Chocolate Dubai: fresas frescas con ganache de chocolate, crema de pistacho, kataifi, pistacho troceado y una mini galleta de chocolate chip.
  • Caramel Apple Crumble: base crujiente tipo pie, manzanas caramelizadas, pecans y crema batida.
  • Peppermint Brownie Bomb: brownie acompañado de pudín de chocolate y menta, Oreo y crema batida.

Otra de las grandes particularidades de la franquicia son sus populares “Loaded Sodas” o “Dirty Sodas”, bebidas personalizadas a base de sodas como Coca-Cola, Sprite, Dr Pepper, Mountain Dew o limonada, combinadas con siropes de sabores, cremas, purés y toques cítricos de lima o limón.

Adicionalmente, la tienda ofrece tres Loaded Sodas energéticas, ideales para quienes buscan un impulso extra.

Con esta apertura en Doral, Crave Cookies marca un importante hito en su crecimiento nacional, consolidándose como una marca en expansión y posicionándose como un nuevo referente dulce en el Sur de la Florida.

Dirección: 10730 NW 58th ST, Doral, Florida, 33178

Conozca más en Instagram.

