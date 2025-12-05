viernes 5  de  diciembre 2025
INMIGRACIÓN ILEGAL

Florida impulsa nuevas medidas para impedir que inmigrantes irregulares accedan a programas estatales

El director financiero de Florida afirmó que el estado ha avanzado en limitar el acceso de inmigrantes sin estatus a servicios y licencias

Blase Ingoglia, director financiero estatal, DOGE Florida.&nbsp;

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El director financiero de Florida, Blaise Ingoglia, anunció una nueva serie de prioridades legislativas dirigidas a cerrar el paso a los inmigrantes ilegales en los sistemas y beneficios estatales, una ofensiva que refuerza la línea dura del estado frente a la inmigración irregular.

Ingoglia, quien antes representó a los condados de Hernando y Citrus en el Senado estatal, afirmó que Florida ha avanzado en limitar el acceso de inmigrantes sin estatus a servicios y licencias, pero advirtió que aún existen “lagunas legales” que podrían abrirse si el estado cambiara su orientación política.

La inmigración ilegal ha azotado a nuestras comunidades. Se han perdido demasiadas vidas y demasiadas personas han resultado heridas”, declaró Ingoglia, citado por Fox News. Señaló el caso de un inmigrante ilegal de la India con licencia comercial de California, acusado de causar un accidente mortal en una autopista del estado.

El funcionario explicó que, aunque Florida ya ha tomado medidas para frenar a camioneros indocumentados y a solicitantes de licencias que no dominan el inglés, se requiere mucho más. Dijo sentirse “orgulloso” de presentar sus nuevas prioridades legislativas y aseguró que trabajará con la legislatura y con el gobernador Ron DeSantis para lograr su aprobación.

Nuevas restricciones

Según Fox News, 26 inmigrantes ilegales han sido arrestados por delitos vinculados a servicios financieros bajo la supervisión del Departamento de Servicios Financieros, incluidas cuatro personas implicadas en fraudes de seguros por un total de 800,000 dólares.

Entre las iniciativas anunciadas se incluyen:

  • Prohibir asistencia para el pago inicial de viviendas a inmigrantes ilegales. Ingoglia argumentó que programas similares en Nueva York y California han terminado incentivando la inmigración ilegal y aumentando la carga fiscal.

  • Impulsar la revocación o negación de licencias estatales a inmigrantes ilegales.

  • Exigir que los exámenes finales de licencias de conducir comerciales (CDL) se realicen únicamente en inglés.

  • Excluir a los inmigrantes ilegales como “empleados cubiertos” en los estatutos de compensación laboral.

  • Responsabilizar a las aseguradoras cuando personas sin estatus legal aseguradas en Florida estén involucradas en accidentes automovilísticos.

Amplio respaldo

Ingoglia sostuvo que estas medidas buscan proteger a los contribuyentes y evitar que Florida se convierta en un imán para personas que buscan “aprovecharse de los sistemas estatales”.

El plan recibió el respaldo de varios legisladores estatales, entre ellos los republicanos Kiyan Michael, de Jacksonville, y Jonathan Martin, de Fort Myers.

“Conozco de primera mano las tragedias que ha causado la inmigración ilegal desenfrenada”, dijo Michael, según Fox News. “En Florida tenemos líderes que no temen tomar una posición”.

El sheriff del condado de St. Johns, Robert Hardwick, también respaldó la iniciativa, afirmando que los efectos de la crisis migratoria son “de gran alcance” y requieren acción continua desde Tallahassee.

Martin añadió que la propuesta protege a las empresas que cumplen la ley y refleja el impacto generalizado que la inmigración ilegal tiene sobre ciudades en todo el estado.

Ingoglia, quien sucedió en el cargo al actual representante Jimmy Patronis, reiteró que Florida debe mantener el ritmo de medidas restrictivas para evitar que el estado se convierta en un destino atractivo para inmigrantes sin estatus legal.

FUENTE: Con información de Fox News

