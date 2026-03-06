viernes 6  de  marzo 2026
Fútbol

Orlando City quiere fichar a Antoine Griezmann en verano si Atlético de Madrid no lo deja salir ahora

Orlando City busca fichar a Antoine Griezmann en verano si Atlético de Madrid no lo deja salir ahora. La MLS espera cerrar su llegada en junio o julio

El atacante del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann (izquierda), batalla por el balón contra el mediocampista del Real Madrid, Aurelien Tchouameni, el 8 de febrero de 2025.

AFP
Por Pedro Felipe Hernández

El futuro de Antoine Griezmann podría estar en la MLS. El Orlando City SC mantiene conversaciones para fichar al delantero francés, aunque el Atlético de Madrid insiste en retenerlo al menos hasta el final de la temporada.

El club estadounidense buscaba incorporar al atacante de inmediato, pero la entidad rojiblanca no está dispuesta a dejarlo salir ahora, especialmente tras alcanzar la final de la Copa del Rey.

Atlético quiere mantenerlo hasta el final de la temporada

La directiva del Atlético considera a Griezmann una pieza clave en el equipo y pretende contar con él para los compromisos decisivos de la campaña.

La clasificación a la final de la Copa del Rey reforzó esa postura, ya que el club madrileño quiere mantener su plantilla intacta para luchar por el título.

Por ello, el traspaso inmediato al Orlando City no parece viable en este momento.

Orlando City contempla ficharlo en verano

Ante esta situación, Orlando City ha comenzado a centrarse en negociar un acuerdo para el verano.

La franquicia de la MLS estaría dispuesta a esperar y cerrar la llegada del delantero en junio o julio, incluso como agente libre, dependiendo de la decisión final del futbolista.

El club estadounidense considera a Griezmann como una incorporación estrella para reforzar su proyecto en la MLS, donde buscan sumar experiencia internacional y mayor impacto mediático.

La decisión final será del jugador

Aunque las conversaciones continúan entre ambas entidades, la decisión final dependerá del propio Griezmann.

El atacante francés deberá evaluar si desea continuar en el Atlético de Madrid o iniciar una nueva etapa en la MLS con Orlando City a partir del próximo verano.

Mientras tanto, el delantero seguirá enfocado en cerrar la temporada con el conjunto rojiblanco, con el objetivo de conquistar la Copa del Rey antes de definir su futuro.

