¿Cuál es el propósito de enseñar la verdadera historia del comunismo en escuelas públicas de Florida?

“En Florida entendemos que aquellos que no aprenden historia están condenados a repetirla, y es precisamente por eso que la verdadera historia del comunismo debe enseñarse en las escuelas públicas”, señaló Diaz.

"A partir del año escolar 2026-27, los estudiantes de las escuelas públicas aprenderá que 110 millones de personas murieron bajo el régimen comunista desde 1900 hasta 1987. Esa filosofía política y económica ha sembrado miseria y desesperación en cada rincón del planeta. Y lo que es aun más desolador, hoy en día, millones de personas inocentes siguen siendo subyugadas por el régimen comunista, en lugares como Corea del Norte, Venezuela, China, la antigua Unión Soviética y... Cuba. ¡A solo 90 millas al sur de Florida!

En lugares como Miami, donde la realidad del comunismo está fresca en la memoria de quienes vivieron bajo su sombra, las increíbles historias de supervivencia y el espíritu indomable del ser humano infunden vida en las comunidades estadounidenses. Igualmente, los recuerdos de aquellos que perecieron en busca de la libertad resuenan con fuerza, recordándonos la importancia de luchar por nuestros ideales y nunca dar por sentada nuestra libertad.

No podemos ignorar esta pesadilla histórica. Es nuestro deber moral educar a los estudiantes sobre la historia del comunismo, al igual que los educamos sobre el Holocausto y la horrenda maldad de la Alemania nazi, la historia de los campos de internamiento japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, la historia de los afroamericanos, incluida la esclavitud, la abolición, el racismo, la segregación y más.

Con la firma del Proyecto de Ley del Senado 1264, los estudiantes de escuelas públicas aprenderán sobre la historia de los movimientos comunistas en los Estados Unidos, las atrocidades comunistas cometidas en países extranjeros y las políticas comunistas de Cuba y su propagación ideológica en toda América Latina, y la amenaza actual del comunismo en EEUU y para nuestros aliados hoy.

Los estudiantes se sumergirán en los eventos de la Revolución Cultural China y otras atrocidades perpetradas por regímenes comunistas, mientras se embarcan en debates intensos sobre ideologías políticas. Analizarán el comunismo junto con el totalitarismo, dos fuerzas que chocan directamente con los principios fundamentales de libertad y democracia, los pilares sobre los cuales se erige EEUU. Además, el Departamento de Educación de Florida garantizará estándares académicos de primera categoría, enriquecidos por aportes de individuos y organizaciones comprometidas con la preservación de la memoria de las víctimas del comunismo.

Toda esta instrucción innovadora se impartirá de manera adecuada asegurándonos de que sea apropiada para cada etapa de desarrollo y se ajuste a los más rigurosos estándares de profesionalismo y exactitud.

Por supuesto, existen detractores. Hay quienes, de manera errónea, ven a monstruos comunistas como Fidel Castro, Che Guevara y Mao Zedong como íconos de una supuesta vanguardia política, como si fueran símbolos modernos de una política progresista en lugar de reconocer la realidad de que fueron brutales opresores. Sin embargo, en cualquier caso, las personas son libres de expresar sus opiniones, aunque es importante recordar que en un país comunista, esa libertad simplemente no existe.

Florida no teme liderar. Actualmente, estamos clasificados en primer lugar en la nación en educación general y nuestro sistema de educación superior ha sido clasificado en primer lugar durante los últimos siete años consecutivos, según U.S. News and World Report. Esto no es casualidad, al igual que el creciente legado moral de Florida”.