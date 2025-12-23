martes 23  de  diciembre 2025
JUICIO

Juez a cargo del caso de Derek Rosa rechaza intento de la defensa de apartarlo del proceso

La petición presentada por los abogados de Rosa alegaba un posible sesgo por parte del magistrado, Richard Hersch, debido a decisiones y comentarios previos.

Derek Rosa es sospechoso de asesinar a su madre a puñaladas el 12 de junio de 2023.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Momento de la comparencia de este martes ante el Tribunal del Circuito Judicial Once de Florida.

FISCALÍA MIAMI-DADE
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – Durante una audiencia celebrada este martes en la corte de Miami-Dade, el juez a cargo del caso de Derek Rosa, adolescente acusado de asesinar a su madre, Irina García, en la ciudad de Hialeah en 2023, rechazó la solicitud de la defensa para apartarlo del proceso judicial.

La petición presentada por los abogados de Rosa alegaba un posible sesgo por parte del magistrado, Richard Hersch, debido a decisiones y comentarios previos. Sin embargo, la autoridad judicial denegó la moción sin emitir comentarios adicionales.

Rosa, quien no había asistido presencialmente a la corte desde febrero de 2024, se presentó en el tribunal con una actitud reservada, acompañado por su papá y su abuela. Minutos antes de iniciar la sesión, se les pidió a los familiares cambiar de ubicación en la sala, lo que generó un breve reclamo por parte del padre del menor.

El expediente tiene su origen en la noche del 12 de octubre de 2023, cuando Derek Rosa, entonces de 13 años, llamó al 911 para confesar que había apuñalado a su progenitora, mientras dormía junto a su hermana recién nacida. Desde entonces, el proceso legal ha enfrentado diversos retrasos y controversias, sin tener hasta el momento un resultado final.

En vistas recientes, se constató que Hersch ha adoptado medidas estrictas para mantener el orden durante las sesiones virtuales, incluyendo silenciar temporalmente a la abogada defensora en una ocasión por interrupciones repetidas. Durante ese intercambio, el experto en leyes confirmó directamente con Rosa su conformidad con el equipo legal que lo representa, asegurando la validez de su defensa.

Fuentes judiciales indicaron que el juez también manifestó su interés en agilizar el proceso, advirtiendo sobre la posibilidad de prolongaciones extensas que han caracterizado otros juicios por homicidio en el estado. En respuesta, la Fiscalía expresó disposición para explorar alternativas, incluida la revisión de reportes de salud mental que señalan que el menor de edad padece autismo y trastorno por déficit de atención (TDAH), lo que podría abrir la puerta a negociaciones sobre la sentencia del acusado.

También subrayaron que las partes implicadas acordaron mantener reuniones privadas para continuar con estas conversaciones, mientras el caso sigue bajo la supervisión del Tribunal del Circuito Judicial Once de Florida.

