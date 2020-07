De limpiar mesas a la Universidad: Joven de Miami cumple sus sueños

Celeste, que llegó a EEUU “en 2003, con mi familia: mis padres y dos hermanos”, ya sabe qué significa ser inmigrante. Ha vivido en carne propia la incertidumbre de quien llega a tierra desconocida y debe amarrar bien fuerte las lágrimas y levantarse.

Argentina estaba por esos años “en una de esas crisis económicas y sociales cíclicas que han estado hundiendo el país durante décadas”. Celeste nunca había salido del país, vivía “en uno de los barrios más exclusivos de Buenos Aires”, y se había graduado “en una de las mejores escuelas”.

De ahí su “gran sensación de pérdida pero a la vez un sentimiento de curiosidad, de cómo iba a ser mi vida de ahora en adelante”. Por eso, como dijo Celeste, “tal vez, no era más que una premonición de la que venía, tanto en lo personal como en lo humano”. Pero todo eso quedó atrás.

En EEUU, contó, “vendí ropa, moví reposeras, repartí toallas, trabajé en restaurantes. Creo que en esa etapa se definieron en mí dos cosas: que con constancia y dedicación se vencen obstáculos; y que no quería servir mesas por el resto de mi vida”. Pudo darse cuenta “de lo que tuve y perdí, de lo que era y lo que quería ser”.

Pero Celeste es “muy inquieta mentalmente”. Siempre quiere “aprender algo nuevo, descubrir cosas para, a la vez, irme descubriendo”. Por eso trazó prioridades y comenzó a estudiar inglés mientras “trabajaba alrededor de 10 horas diarias en un restaurante”, algo que “no fue fácil, pero fue un gran aprendizaje”.

Del Miami-Dade College a un mejor trabajo

“Desafortunadamente estuve un tiempo en un limbo migratorio, lo que me impedía estudiar cursos con créditos. Así pasaron años hasta que resolví mi estatus, pude ir normalizando mi vida y entré al Miami-Dade College”, acotó esta joven apasionada por el diseño, la arquitectura y el arte.

En su camino a la profesionalización en temas de arquitectura, estudió maquillaje artístico, una herramienta que le hizo ganarse un puesto en un canal de televisión en Miami. Gracias a eso y a su título del Miami-Dade College, “dejé el restaurante y comencé a trabajar como maquillista y ayudante en el departamento de vestuario y escenografía”.

"Juntos somos mucho más que dos"

Además de un nuevo camino laboral, Celeste confesó que en su trabajo en televisión encontró a quien se convertiría en su esposo. “Ese canal cambió mi vida personal. Si el destino existe, ese era mi destino”.

Lo curioso es, señaló, que “durante cuatro años casi no nos hablamos. Siempre me pareció misterioso, inteligente, distinto”. Un día me invitó a un café y nunca más nos separamos”. Así fue como Celeste y el presentador de televisión Félix Guillermo iniciaron su relación. El amor y el apoyo mutuo que se entregan desde entonces es fundamental en las carreras de ambos.

Celeste y Felix Guillermo (2).jpg Celeste Desiano con su pareja, el presentador de televisión Félix Guillermo. Cortesía/Celeste Desiano

“Él me enseñó a creer en mí, me enseñó a verme”, declaró Celeste, convencida de que el amor siempre construye. “Nuestro lema es: juntos somos mucho más que dos, y así han transcurrido siete años”.

University of Miami y un futuro brillante

Además de graduarse con honores de Miami International University of Art & Design (MIU), esta inquieta joven decidió estudiar “una maestría doble en Arquitectura, Urbanización y Real Estate en la Universidad de Miami”.

Si bien Celeste lleva la Arquitectura en el alma, como indicó: “el urbanismo y el real estate me enseñaron a comprender el negocio de una forma mucho más completa”. Gracias a los programas de estudio en la universidad pudo visitar muchos lugares, “me involucré con los profesores, alumnos y proyectos más diversos e inclusivos”.

Estas experiencias, enfatizó, “me han hecho sentir que este mundo es ancho y ajeno. Imagínate: viajes y proyectos en países como España, Holanda, Bélgica, Italia, Japón, Singapur, ciudades como Boston, Rhode Island”. Proyectos que realizó “tanto como arquitecta, diseñadora, desarrolladora de bienes raíces y urbanizadora”.

Cortesía/Celeste Desiano Japon, Miyajima Island .jpg Celeste en Miyajima Island, uno de los monumentos con más historia en Japón. Cortesía/Celeste Desiano

Su entrega y talento han sido retribuidos con reconocimientos como haber sido finalista del prestigioso premio Heinz. Además, Celeste incluyó el trabajo de su tesis en un libro titulado “Death is not the end. Being forgotten is”.

Captura de pantalla de proyecto tesis Celeste (2).png Proyecto de tesis presentado por Celeste Desiano. Captura de pantalla/University of Miami School of Architecture

En torno al proyecto de su tesis, destacó que se trata de “para muchos no era políticamente correcto y que a algunos les costó entender en un principio. Es un cementerio sobre el agua, en forma vertical, multicultural, como un canto de trascendencia a la muerte y a las costumbres de distintas religiones, con la presencia de distintos estilos arquitectónicos”.

Con su portafolio universitario Celeste tiene las herramientas para seguir estudiando, y el próximo paso podría ser un doctorado. Con sus notas y brillante currículo, puede optar a excelentes universidades como Harvard y Cornell, por ejemplo.

Mientras, Celeste sigue trabajando en otros proyectos como “un segundo libro, del que soy coautora, titulado Pencil Buildings, sobre la arquitectura japonesa, en conjunto con Steven Fett, Carie Penabad y Adib Cure”.

También está inmersa “en un mega proyecto urbanístico que ocuparía varias cuadras en la ciudad de Miami”, y está interesada en seguir combinando su trabajo con la docencia, algo que ha hecho antes en calidad de asistente durante sus estudios en la Universidad de Miami.

Ahora Celeste tiene en sus manos varias opciones y un futuro prometedor, algo que ha logrado, como explicó, gracias al empuje, por lo que aconseja “creer en tus sueños, ser constante, aunque por momentos la vida te golpee”.

“Creo mucho en la constancia y en el trabajo, la suerte no existe, ¡uno se la hace!”

@GrethelDelgado_