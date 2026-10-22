jueves 22  de  octubre 2026
DECLARACIONES

DeSantis respalda el proceso judicial contra el dictador Raúl Castro

El gobernador resaltó el enorme potencial socioeconómico que tendría una Cuba democrática, asegurando que con seguridad jurídica e instituciones transparentes la Isla se convertiría en la nación más próspera y exitosa del Caribe

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.

AFP
Por Alejandro Sardi

MIAMI.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó la orden de arresto emitida contra el dictador Raúl Castro en un tribunal del condado Miami-Dade y lamentó que el régimen comunista haya privado al pueblo cubano de libertades básicas, señalando además que la impunidad histórica que protegió al fallecido tirano Fidel Castro fue "una oportunidad perdida" para la justicia internacional.

Durante una comparecencia ante los medios en la oficina del Sheriff de Miami-Dade, el mandatario floridano abordó el anuncio del fiscal general del estado, James Uthmeier, sobre el mandato de aprehensión interpuesto contra el dictador de 95 años por su responsabilidad directa en la conspiración para derribar dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un crimen en el que cuatro personas perdieron la vida, reseña el portal web Martí Noticias.

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DeSantis, con trayectoria como exabogado de la Marina de EEUU (JAG) con servicio previo en la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, enfatizó que la falta de un estado de derecho ha asfixiado el talento y la iniciativa de los ciudadanos en la Isla bajo más de seis décadas de totalitarismo, una estructura de opresión en la que el tirano Raúl Castro ha participado activamente.

Asimismo, el gobernador resaltó el enorme potencial socioeconómico que tendría una Cuba democrática, asegurando que con seguridad jurídica e instituciones transparentes la Isla se convertiría en la nación más próspera y exitosa del Caribe, capaz de captar la mayor parte del turismo y del dinamismo comercial que hoy fluye hacia otros destinos de la región.

FUENTE: Martí Noticias

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