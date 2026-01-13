Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

MIAMI. — La defensa legal de un inmigrante recluido en el centro de detención de los Everglades, conocido popularmente como ‘Alligator Alcatraz’, solicitó este lunes la desestimación de su demanda ante un tribunal federal de Fort Myers tras aceptar la expulsión inmediata de Estados Unidos.

Los abogados del detenido informaron a la corte que su cliente pronto estará fuera de la jurisdicción estadounidense. Al aceptar la orden de expulsión, el reclamo legal pierde su propósito práctico ante la justicia federal, pues el tribunal ya no posee la capacidad de otorgar el remedio solicitado, que consistía en la liberación o la mejora de las condiciones de confinamiento.

Este caso representaba uno de los tres desafíos judiciales vigentes contra la operación de la instalación. La desestimación voluntaria impide que el juez evalúe la constitucionalidad del trato recibido por los internos en el lugar, según expertos legales.

Controversia

El centro, ubicado en una zona remota de Ochopee y rodeado por pantanos, recibe el apelativo coloquial de ‘Alligator Alcatraz’ por su aislamiento geográfico.

Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la viabilidad del lugar para albergar personas debido a la presencia de fauna salvaje, altas temperaturas e insectos, además de la dificultad que enfrentan los abogados para acceder a sus clientes.

El gobierno estatal y las autoridades migratorias sostienen que la instalación cumple con los propósitos de transición y entrenamiento para los cuales fue designada.

Sin embargo, las demandas alegan que el aislamiento viola el debido proceso y somete a los detenidos a un castigo cruel e inusual.

Implicaciones

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de defensa legal han señalado que la aceptación de salidas voluntarias por parte de los demandantes principales a menudo responde a la presión del entorno y funciona como un mecanismo que evita fallos judiciales adversos para el Estado.

Aunque este expediente específico (Habeas Corpus) concluye con la salida del inmigrante, permanecen activos otros frentes legales, que incluyen cuestionamientos sobre la autoridad del estado de Florida para operar centros de detención migratoria y demandas ambientales presentadas por grupos ecologistas sobre el impacto de la infraestructura en el ecosistema protegido de los Everglades.