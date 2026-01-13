martes 13  de  enero 2026
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

El litigio sobre las condiciones del recinto finaliza sin sentencia luego de que el inmigrante aceptara salir del país; organizaciones civiles advierten que estas salidas impiden escrutinio judicial

Vista de Alligator Alcatraz por dentro.&nbsp;

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 

X
Por Daniel Castropé

MIAMI. — La defensa legal de un inmigrante recluido en el centro de detención de los Everglades, conocido popularmente como ‘Alligator Alcatraz’, solicitó este lunes la desestimación de su demanda ante un tribunal federal de Fort Myers tras aceptar la expulsión inmediata de Estados Unidos.

Los abogados del detenido informaron a la corte que su cliente pronto estará fuera de la jurisdicción estadounidense. Al aceptar la orden de expulsión, el reclamo legal pierde su propósito práctico ante la justicia federal, pues el tribunal ya no posee la capacidad de otorgar el remedio solicitado, que consistía en la liberación o la mejora de las condiciones de confinamiento.

Lee además
Dra. Dadilia Garcés.
ALERTA SANITARIA

Baja vacunación y un virus más fuerte causan severa ola de gripe en sur de Florida
Andrew Campanella, CEO de la National School Choice Awareness Foundation
OPCIONES EDUCATIVAS

Florida líder en elección escolar: claves para optar por mejores escuelas en 2026–2027

Este caso representaba uno de los tres desafíos judiciales vigentes contra la operación de la instalación. La desestimación voluntaria impide que el juez evalúe la constitucionalidad del trato recibido por los internos en el lugar, según expertos legales.

Controversia

El centro, ubicado en una zona remota de Ochopee y rodeado por pantanos, recibe el apelativo coloquial de ‘Alligator Alcatraz’ por su aislamiento geográfico.

Diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado la viabilidad del lugar para albergar personas debido a la presencia de fauna salvaje, altas temperaturas e insectos, además de la dificultad que enfrentan los abogados para acceder a sus clientes.

El gobierno estatal y las autoridades migratorias sostienen que la instalación cumple con los propósitos de transición y entrenamiento para los cuales fue designada.

Sin embargo, las demandas alegan que el aislamiento viola el debido proceso y somete a los detenidos a un castigo cruel e inusual.

Implicaciones

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos de defensa legal han señalado que la aceptación de salidas voluntarias por parte de los demandantes principales a menudo responde a la presión del entorno y funciona como un mecanismo que evita fallos judiciales adversos para el Estado.

Aunque este expediente específico (Habeas Corpus) concluye con la salida del inmigrante, permanecen activos otros frentes legales, que incluyen cuestionamientos sobre la autoridad del estado de Florida para operar centros de detención migratoria y demandas ambientales presentadas por grupos ecologistas sobre el impacto de la infraestructura en el ecosistema protegido de los Everglades.

Temas
Te puede interesar

Jay Collins entra a la abarrotada contienda por la gobernación de Florida

Minnesota demanda al gobierno Trump para detener ofensiva contra la migración irregular

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por uso de voz no autorizado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Carlos Orense, acusado de narcotraficante por EEUU
NARCOTRÁFICO

EEUU condena a cadena perpetua a narcotraficante vinculado al régimen de Venezuela

Jordan Danne Lantry, de 31años y Sania Blanchard, de 34.
ESCÁNDALO VIRAL

Modelos de OnlyFans terminan arrestadas tras escándalo público en el Aeropuerto Internacional de Miami

Bryan Calvo jura como nuevo alcalde de Hialeah.
NUEVO EDIL

Bryan Calvo asume alcaldía de Hialeah y promete un gobierno basado en integridad, reforma y progreso

Daniella Levine-Cava, alcaldesa del condado Miami-Dade.
MENSAJE URGENTE

Levine Cava insta a Trump a oficializar liderazgo de González y Machado y reactivar el TPS para venezolanos

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, vestido con uniforme militar
PERSECUCIÓN

Diosdado Cabello convierte el Comando Antidrogas de Venezuela en un centro de tortura y represión

Te puede interesar

Imagen de una gasolinera de la petrolera CITGO en Estados Unidos.
REMATE

Apelan venta forzosa de petrolera venezolana Citgo en EEUU

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El expresidente de Estados Unidos, el demócrata Bill Clinton, y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, sonríen mientras el presidente Donald Trump habla después de ser juramentado como el 47º presidente en la Rotonda del Capitolio de EEUU, en Washington, DC, el 20 de enero de 2025.
Investigación

Expresidente Clinton rehúsa comparecer en una audiencia en el Congreso por el caso Epstein

Vista de Alligator Alcatraz por dentro. 
JUSTICIA

Desestiman demanda contra centro 'Alligator Alcatraz' tras acuerdo de expulsión del demandante

Decenas de cuerpos tendidos dentro del Centro de Diagnóstico y Laboratorio Forense de la provincia de Teherán en Kahrizak. Familiares buscan a sus seres queridos.
Protestas

Régimen iraní bloquea internet para ocultar la magnitud de la represión; cifra de muertos superaría los 6.000

Bryan Calvo, alcalde de Hialeah. 
EFICIENCIA

Bryan Calvo comienza su era en Hialeah ordenando sendas auditorías sobre la factura del agua y el 911