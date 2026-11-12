jueves 12  de  noviembre 2026
FUGA HOSPITALARIA

Detenida desaparece de Jackson North cuando agentes atienden un disparo en otra habitación

Daniela Aguirre seguía prófuga este jueves por la tarde, según la FHP; había sido arrestada tras una persecución

Daniela Aguirre, buscada tras escapar de Jackson North Medical Center mientras recibía atención bajo custodia policial.

Daniela Aguirre, buscada tras escapar de Jackson North Medical Center mientras recibía atención bajo custodia policial.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL MIAMI DADE/ JACKSON HEALTH SYSTEM
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La búsqueda de Daniela Aguirre continuaba la tarde del jueves 12 de noviembre después de que escapara de Jackson North Medical Center, donde recibía atención bajo custodia policial.

Según la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), citada por 7News, alrededor de las 7 de la noche del miércoles un paciente disparó un arma en una habitación cercana. Los agentes acudieron a atender la emergencia y, cuando regresaron, la detenida ya no estaba.

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Aguirre, de 24 años, había sido arrestada ese día tras presuntamente llevarse una camioneta durante una prueba de manejo. La persecución terminó en el intercambiador de Golden Glades y posteriormente fue trasladada al hospital.

El operativo desplegado para localizarla no había dado resultados al inicio de la tarde.

Las autoridades solicitaron información sobre su paradero a través de Miami-Dade Crime Stoppers, al 305-471-8477. La imputación por la sustracción del automóvil deberá resolverse judicialmente.

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