Dos reportes de una niña sola en South Miami terminan con su madre ante una jueza

Jasmine Shalese Greer, acusada de negligencia infantil después de que su hija de cinco años fuera encontrada sola en dos ocasiones en South Miami.

SOUTH MIAMI.- Una madre enfrenta dos cargos por negligencia infantil después de que su hija de cinco años fuera encontrada sin compañía adulta en un comercio de South Miami en dos ocasiones durante menos de una semana.

De acuerdo con el reporte policial, Jasmine Shalese Greer, de 37 años, compareció el miércoles 11 de noviembre ante la jueza Elisabeth M. Espinosa.

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La Policía local indicó que la niña está en el espectro autista y no se comunica verbalmente. La primera intervención ocurrió el viernes 6 en un Family Dollar de la calle 64 en el suroeste. Greer explicó que limpiaba su apartamento cuando advirtió su ausencia.

El martes 10 se recibió otro aviso sobre la misma niña en ese establecimiento. Posteriormente, los oficiales localizaron a la mujer en su complejo residencial y la arrestaron.

En la audiencia se confirmó que sus tres hijos estaban bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF). La jueza fijó una fianza de 20.000 dólares y ordenó que se mantuviera alejada de la menor de cinco años.

La sección 827.03 de los estatutos estatales incluye dentro de la negligencia infantil determinadas omisiones del cuidado y la supervisión necesarios para proteger la salud física y mental de un niño.

La ley contempla conductas repetidas y también incidentes que causen o puedan razonablemente causar lesiones graves o un riesgo sustancial de muerte. Corresponde al tribunal valorar los elementos del caso; la acusación no establece culpabilidad.