jueves 12  de  noviembre 2026
PROTECCIÓN INFANTIL

Dos reportes de una niña sola en South Miami terminan con su madre ante una jueza

Jasmine Shalese Greer enfrenta cargos por negligencia; sus tres hijos están bajo custodia del estado, según se confirmó en la audiencia

Jasmine Shalese Greer, acusada de negligencia infantil después de que su hija de cinco años fuera encontrada sola en dos ocasiones en South Miami.

Jasmine Shalese Greer, acusada de negligencia infantil después de que su hija de cinco años fuera encontrada sola en dos ocasiones en South Miami.

DEPARTAMENTO CORRECCIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

SOUTH MIAMI.- Una madre enfrenta dos cargos por negligencia infantil después de que su hija de cinco años fuera encontrada sin compañía adulta en un comercio de South Miami en dos ocasiones durante menos de una semana.

De acuerdo con el reporte policial, Jasmine Shalese Greer, de 37 años, compareció el miércoles 11 de noviembre ante la jueza Elisabeth M. Espinosa.

Lee además
Byron Donalds.
PENA CAPITAL

Seis meses sin ejecuciones: la pausa que piden al próximo gobernador de Florida
El legendario transatlántico SS United States formará parte del lecho marino de Florida. 
EL TRANSATLÁNTICO MÁS VELOZ

SS United States se hunde en Florida y crea el mayor arrecife artificial del mundo

La Policía local indicó que la niña está en el espectro autista y no se comunica verbalmente. La primera intervención ocurrió el viernes 6 en un Family Dollar de la calle 64 en el suroeste. Greer explicó que limpiaba su apartamento cuando advirtió su ausencia.

El martes 10 se recibió otro aviso sobre la misma niña en ese establecimiento. Posteriormente, los oficiales localizaron a la mujer en su complejo residencial y la arrestaron.

En la audiencia se confirmó que sus tres hijos estaban bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF). La jueza fijó una fianza de 20.000 dólares y ordenó que se mantuviera alejada de la menor de cinco años.

La sección 827.03 de los estatutos estatales incluye dentro de la negligencia infantil determinadas omisiones del cuidado y la supervisión necesarios para proteger la salud física y mental de un niño.

La ley contempla conductas repetidas y también incidentes que causen o puedan razonablemente causar lesiones graves o un riesgo sustancial de muerte. Corresponde al tribunal valorar los elementos del caso; la acusación no establece culpabilidad.

Temas
Te puede interesar

Congresista Carlos Giménez invita a Elon Musk a trasladar Tesla a Florida

Tres estudiantes salen ilesos de un choque que obliga a evacuar por aire a otro conductor

Detenida desaparece de Jackson North cuando agentes atienden un disparo en otra habitación

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
Descenso térmico

Miami se prepara para sacar los abrigos: el frente frío ya tiene hora de llegada

El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York informó el jueves que se habían encontrado más víctimas tras el derrumbe de un edificio residencial de tres pisos ocurrido el día anterior, elevando el número de fallecidos a al menos seis, con 19 heridos. Las labores de búsqueda continuaban en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, según informó la agencia,
EEUU

Al menos ocho muertos por el colapso de un edificio en Nueva York

El actor y comediante Russell Brand y su esposa, Laura, arriban a un tribunal en Londres. 
POLÉMICA

Surgen nuevas denuncias contra Russell Brand tras ser condenado por delitos sexuales

La escritora Nedda G. de Anhalt. 
OBITUARIO

Fallece en Ciudad de México la escritora cubana Nedda G. de Anhalt

El presidente ejecutivo de Nvidia  Jensen Huang.
TRAS ESCÁNDALO

Dimite con efecto inmediato CEO de Nvidia, Jensen Huang, tras escándalo

Te puede interesar

El logotipo de Microsoft afuera de su sede en Issy-les-Moulineaux, en las afueras de París.
DESPLOME DE SERVICIOS

Microsoft sufre una caída global de sus servicios, entre ellos Outlook y Teams

Por Julián Varela
El año fiscal 2026 registró la mayor cantidad de deportaciones y arrestos realizados por el ICE en toda su historia.
HISTÓRICO

ICE registra en el último año la mayor cifra de detenciones y deportaciones en su historia

Foto yuxtapuesta del presidente de EEUU, Donald J. Trump y Delcy Rodríguez.
FONDOS

EEUU entrega a Venezuela más de $12.200 millones por ventas de recursos naturales

Rodolfo Molina Conde, de 24 años.  
ROBO DE COMBUSTIBLE

Un surtidor marcaba 20 dólares; la Policía atribuye a un conductor el robo de 275 galones

Santiago Botero, excandidato presidencial colombiano.
DIÁLOGO PRESIDENCIAL

Botero rechaza IVA a alimentos en Colombia y pide a De la Espriella bajar impuestos