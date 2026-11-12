jueves 12  de  noviembre 2026
SEGURIDAD VIAL

Tres estudiantes salen ilesos de un choque que obliga a evacuar por aire a otro conductor

Sumario: Una SUV y un autobús escolar colisionaron esta mañana en el suroeste de Miami-Dade; el herido presentaba lesiones faciales

Una grúa retira el autobús escolar involucrado en un choque en el suroeste de Miami-Dade.&nbsp;

Una grúa retira el autobús escolar involucrado en un choque en el suroeste de Miami-Dade. 

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Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Los tres estudiantes que viajaban en un autobús escolar resultaron ilesos después de una colisión con una SUV cuyo conductor tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital, en el suroeste de Miami-Dade.

El accidente ocurrió la mañana del jueves 12 de noviembre cerca de SW 165th Avenue y SW 296th Street, de acuerdo con la información de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade (MDSO).

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Los investigadores explicaron que el automovilista sufrió lesiones faciales y que la evacuación aérea se realizó como medida de precaución. El reporte no detalló su evolución posterior.

El autobús fue retirado mediante una grúa. La información divulgada tampoco precisaba la causa del impacto ni atribuía responsabilidad a alguno de los conductores.

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