Discusión deriva en un crimen en el SW de Miami-Dade

Imagen de referencia de una escena investigada por la policía.

MIAMI. - Un altercado entre dos hombres escaló hasta un tiroteo mortal la noche del jueves en Princeton, en el SW de Miami-Dade, cuando uno de los involucrados presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra el otro, informaron las autoridades.

Según la Oficina del Sheriff de Miami Dade (MDSO), el hecho ocurrió en las inmediaciones de la calle 233 y la avenida 132, dentro de una comunidad de casas adosadas.

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El herido fue trasladado por equipos de rescate a un hospital, donde posteriormente murió a consecuencia de las lesiones sufridas.

Tras el ataque, detectives acordonaron el área para recopilar evidencias. Imágenes captadas en la escena mostraban más de una decena de marcadores distribuidos en dos calles del vecindario mientras los peritos realizaban el procesamiento correspondiente.

Hasta el momento, los funcionarios públicos no han revelado la identidad de la víctima ni han informado sobre la detención de un sospechoso. El caso permanece abierto mientras continúan las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y se pide ayuda de la comunidad con información que aporten elementos para esclarecer el crimen.