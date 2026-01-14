miércoles 14  de  enero 2026
CLIMA INESTABLE

Miami-Dade: Densa neblina abre camino a un nuevo frente frío

Áreas del condado Miami-Dade enfrentaban el miércoles una visibilidad crítica debido a la acumulación de humedad; el fenómeno precede la llegada de una masa de aire polar

Por Daniel Castropé

MIAMI.- Una densa capa de neblina cubrió áreas del condado de Miami-Dade la mañana del miércoles, como consecuencia de una alta saturación de humedad y la ausencia de vientos, según los expertos.

El fenómeno redujo la visibilidad a menos de un cuarto de milla en zonas específicas del sur de Florida, lo que obligó a la emisión de una advertencia de alerta para los conductores.

Esta condición atmosférica representa el preludio de un cambio drástico en el patrón meteorológico que dará paso a un fuerte frente frío hacia el final de la semana, de acuerdo con las predicciones.

Bruma y condiciones actuales

Los meteorólogos atribuyen el escenario actual a una combinación de inversión térmica y niveles de humedad relativa superiores al 96%.

Según la explicación, el aire cálido quedó atrapado cerca del suelo, que perdió calor durante la madrugada, lo cual facilitó la condensación del vapor de agua en forma de bancos de niebla espesos.

Las autoridades de tránsito reportaron retrasos en autopistas principales, como la I-95 y el Palmetto.

La recomendación para los residentes de áreas como Homestead y las zonas cercanas a los Everglades era el uso estricto de luces bajas para evitar el reflejo de la bruma y mantener una distancia de seguridad prudente.

Llegada de frente frío

El pronóstico indica que este patrón de amaneceres brumosos tiene las horas contadas. Si bien el jueves 15 todavía presentará restos de humedad y la posibilidad de lluvias dispersas, un potente frente frío barrerá la región durante esta misma mañana.

A partir del viernes 16, la neblina desaparecerá por completo para dar paso a cielos despejados. Sin embargo, el cambio vendrá acompañado de una caída notable en las temperaturas.

Se espera que los termómetros marquen mínimas en el rango de los 40 grados Fahrenheit (entre 7 y 9 grados Celsius) en diversas localidades de Miami-Dade y Broward.

Entretanto, el Servicio Nacional de Meteorología confirmó que los vientos del norte mantendrán el control del clima durante el fin de semana.

Esta configuración garantizará mañanas claras y tardes soleadas, sin riesgo de nuevas formaciones de niebla.

