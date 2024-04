Disputa en Hialeah: no es la marihuana, es la concejala

“El alcalde Bovo prefiere que le envíen los temas días antes de la reunión para que él los apruebe y los coloque en la agenda para que se discutan y se voten”, explicó Pacheco.

La otra manera que tenemos de abordar cualquier iniciativa es mencionarla en la propia reunión cuando se traten “los nuevos asuntos”. Algo que al alcalde no le gusta por temor a ser tomado desprevenido. Como es lógico, él prefiere conocer el tema anticipadamente para tener la oportunidad de analizarlo y saber de qué se hablará en la reunión, afirmó la concejala.

“Por mantener la paz, yo le envié la iniciativa sobre la marihuana por escrito al alcalde y no me la aprobó. De hecho, no me está aprobando nada”, se quejó Pacheco, quien aboga por promover una normativa municipal que prohíba fumar marihuana en público, en calles y parques.

Según alega, muchos constituyentes se le han acercado con la queja de que en el parque donde llevan a sus niños están fumando marihuana. “El otro día, en el estacionamiento de Publix, un señor estaba fumando marihuana parado junto a su auto, en la entrada de la tienda”.

No es algo novedoso, subrayó Pacheco, “Miami Beach aprobó una ordenanza parecida y otras ciudades lo están haciendo”.

La concejala Mónica Pérez, que trajo el asunto a la reunión, dijo que no era necesario crear una pieza legislativa diferente, afirmó que lo mejor era incluir la prohibición dentro de la ordenanza Smoke Free Hialeah , impulsada por ella, que ya prohíbe fumar en los parques de la ciudad.

Sin embargo, Pacheco se opuso bajo el argumento de que son cosas diferentes; una intenta regular algo legal, que es el tabaco, y la otra trata de corregir una percepción de que fumar marihuana en Hialeah está permitido.

“Algo similar hicimos recientemente con las Casas Móviles, donde aprobamos una ordenanza para recordar a los residentes que vivir en ellas es ilegal”, afirmó.

Incluso, Rafael Suárez-Rivas, el abogado de la ciudad, sostuvo que legislativamente tabaco y marihuana eran temas diferentes, recordó Pacheco.

Sin embargo, cuando el alcalde Bovo tomó la palabra en la reunión y se opuso a la iniciativa expresó: “Para ser completamente honesto contigo, no sé a qué lugares de Hialeah estás yendo tú donde huele a marihuana por todas partes”., palabras que Pacheco considera ofensivas.

El alcalde continuó, “sé lo que estás intentando hacer. Quieres crear algo que sea innecesario. No sé, tal vez para poder salir en la radio y hablar de ello”, dijo la misma persona que apoyó la normativa de las casas móviles con un argumento similar al de Pacheco.

Ahí no terminó, el edil continuó diciendo con ironía: “Lo que yo propondría es que adoptemos una resolución o una ordenanza que haga ilegal el uso de la heroína y el fentanilo. Vaya a cualquier lista de drogas que sean ilegales hoy y agréguenlas esa lista. Es innecesario, porque es ilegal”, recalcó el alcalde.

Pero al parece, la verdadera razón del encontronazo parece surgir cuando el alcalde señaló: “Sé que llevas aquí cuatro meses. Sé que escribes mucho. Quiero que entiendas algo, no eres la única elegida,¿vale?”.

Efectivamente, Pacheco escribe cartas al alcalde donde comparte todas las acciones en su contra que le parecen injustificadas, como el rechazo de su propuesta de que Milly Herrera forme parte de la Junta de Planificación, "por sus opiniones”, o la inclusión de alguien aparentemente con dudosa reputación como parte del equipo multidisciplinar de viviendas asequibles. También quedan registradas las expresiones difamatorias, aparentemente, vertidas en su contra por un miembro de la Junta de Planificación y Zonificación o las prácticas inapropiadas que, desde su punto de vista, tienen lugar en el Concejo.

Esas cartas son un documento testimonial de los entretelones de la política de Hialeah que ha ido escribiendo Pacheco, la concejala que derrotó a Vivian Casals Muñoz, apoyada por Bovo, en las pasadas elecciones.

La última carta que le escribió a Bovo, Pacheco dejó constancia de una frase expresada por el alcalde en la pasada reunión, que a la concejala le resulta amenazadora “quizás el tiempo de honrarse a sí mismo llegue pronto a su fin”.

“Tal comportamiento no es propio de un alcalde, socava los principios de la democracia y el respeto que define nuestra ciudad”, afirmó Pacheco quien advierte que no le intimidarán.

[email protected]

@menendezpryce