Documentos revelan que Florida planificó traslado para migrantes

El vuelo generó una investigación por un sheriff en Texas y dos demandas, en medio de críticas de que el programa fue una supuesta estratagema política, según alegaciones de los demócratas, por parte del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, para atraer a su base conservadora.

DeSantis se presenta a reelección este año y ha sido mencionado frecuentemente como un potencial candidato presidencial republicano en 2024. Su oficina no respondió de momento a un correo electrónico el sábado en busca de comentarios.

Contratistas

De acuerdo con los documentos, el programa delineado en julio buscaba “asistir la reubicación voluntaria de Extranjeros No Autorizados que son hallados en Florida y que han aceptado ser reubicados” en otras partes del país. No menciona el hallazgo de migrantes en Texas.

Uno de los contratistas de Florida no seleccionados, Gun Girls Procurement Solutions Inc., ofreció cobrar 26.000 dólares para transportar un mínimo de cinco personas y un agente de seguridad a Massachusetts. Otro contratista que proveyó opciones de precios fue una compañía de vuelos fletados llamada Wheels Up, con sede en Nueva York, según los documentos.

Al final, las autoridades del estado escogieron a Vertol Systems Co., con sede en Destin, Florida, y hasta ahora le habrían pagado a la firma 1,56 millones de dólares por el vuelo a Martha’s Vineyard y posiblemente un segundo vuelo a Delaware, el estado del presidente Joe Biden, que no se realizó. No se han anunciado otros vuelos.

Los documentos muestran que una compañía de vuelos fletados en Ohio, Ultimate Jet Charters, fue subcontratada para llevar a los migrantes de Texas a una breve escala en Crestview, Florida, y de ahí a Martha’s Vineyard.

En Massachusetts, mientras tanto, las autoridades dijeron el viernes que todos los migrantes venezolanos, quienes han pedido asilo en Estados Unidos, dejaron un albergue temporal en una base militar en Cape Cod.

En una declaración por correo electrónico, el gobierno de Charlie Baker dijo que está “agradecido por los esfuerzos colaborativos entre varias agencias del estado y organizaciones sin fines de lucro para garantizar que cada individuo reciba los recursos humanitarios necesarios y acceso a nuevas opciones de vivienda”.

Algunos de los migrantes han demandado a DeSantis y otros funcionarios de Florida en una corte federal en Boston, argumentan que fueron víctimas de “un esquema fraudulento y discriminatorio” para reubicarlos. Se desconoce si están pidiendo compensación monetaria.

El senador demócrata de Florida Jason Pizzo también presentó una demanda en un tribunal estatal en Tallahassee en la que afirma que el vuelo a Massachussets es una violación de la ley estatal, en parte porque los migrantes no estaban en Florida entonces.

La legislatura de Florida autorizó 12 millones de dólares para el programa de reubicación de migrantes.

Crisis migratoria

Hasta agosto, más de 2.15 millones de migrantes han ingresado a Estados Unidos, creando un caos en los estados fronterizos que han enviado buses con migrantes a otras ciudades, gobernadas principalmente por demócratas, argumentan que es para llamar la atención de la Casa Blanca en torno a la crisis generada en la frontera, una situación que la Casa Blanca sigue ignorando.

La crisis generada en ciudades como Nueva York, cuyo alcalde declaró el viernes un estado de emergencia debido al arribo de miles de migrantes que son enviados de estados en la frontera sur desde la primavera, debido a los altos costos que la situación ha creado sobre la municipalidad para proveer vivienda y otra asistencia que se ha convertido en una situación “insostenible”.

El alcalde Eric Adams. “Estamos al borde del precipicio… Necesitamos ayuda y la necesitamos ya”.

Adams sostuvo que, para el final del año fiscal, la ciudad espera gastar 1.000 millones de dólares en ayuda para los recién llegados, muchos de los cuales dependen de la asistencia del gobierno porque la ley federal les prohíbe trabajar en Estados Unidos.