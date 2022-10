Doral: "Soy un candidato con experiencia y trayectoria"

- ¿Por qué Pete Cabrera quiere ser alcalde de Doral?

Igual que si se fuera a contratar a un empleado o gerente, para lo cual las compañías hacen un estudio, uno no contrataría a alguien que hace promesas y buscaría a alguien que tiene la experiencia y una trayectoria de resultados. El único candidato que tiene eso soy yo, lo digo con toda la humildad, sin despreciar a ninguno de mis oponentes. En días recientes abrimos un centro cultural, que es una belleza y es un objetivo logrado. Eso fue un sueño que tuvimos y le hemos dado a la comunidad lo que se ha prometido, no son cuentos, no eran promesas. Falta aún por hacer. Es un momento crítico. En noviembre veremos a una persona con dos años de experiencia solamente y otra con cuatro. Eso mismo lo vimos hace 10 años. Por eso yo regresé porque en ese momento se descarriló la Ciudad. Sin una persona de experiencia y sin resultados es imposible seguir hacia adelante. No vengo aquí para improvisar, no vengo por oportunismo, yo tengo un compromiso con Doral, no quiero otro puesto político en el futuro. Hay que dejar que otras personas adquieran más experiencia y entregarles la batuta en el futuro para que puedan seguir el camino de todo lo que hemos hecho. Hay aspectos pendientes como el tráfico que es complicado en todas partes, pero sí hay soluciones creativas en las cuales ya he estado trabajando. La seguridad está bien, pero debemos seguir impulsando la protección ciudadana porque hemos crecido. De la primera visión que tuvimos, que era bastante agresiva, en 19 años como ciudad hoy tenemos ocho parques, alcaldía, estaciones de policía. Una Policía súper avanzada, con la tecnología más alta y moderna, que nos da sentido de seguridad. Ahora viene una etapa de las cosas pequeñas, enfocados en la atención al cliente, como se mueve el sector privado. Tengo 40 años de vida empresarial. Entonces también quiero traer a Doral esa visión de empresa. Quiero ayudar a hacer más programas para atender a las personas con autismo y de la tercera edad. Hay necesidades creciendo como la situación de los inmigrantes. No podemos hacer mucho en cuanto ese aspecto, pero sí podemos proponer los caminos, como, por ejemplo, facilitar las cosas. Ya he hablado con el Departamento de Inmigración para que vengan al menos una vez a la semana para bridar atención al público.

-Usted es uno de los fundadores de la ciudad, junto con Juan Carlos Bermúdez. ¿Cree que eso le daría más posibilidad de llegar a dirigir los destinos de la ciudad?

Yo dijera que sí por el hecho de que los únicos que nos quedamos con el conocimiento histórico somos nosotros. Si vaciamos ese conocimiento, eso es peligroso para el futuro de la ciudad. El mérito mío es mi historia y mis capacidades como empresario, lo que he logrado. No es que merezco ser alcalde simplemente, lo hago por compromiso para asegurar nuestro futuro y el que revise la trayectoria y los planes que tengo los puede ver. He encontrado soluciones en diferentes frentes, como la basura. Ahora falta que el Condado lo explique. Soy una persona proactiva buscando soluciones para proteger el futuro de Doral. Necesitamos personas que cumplan sus compromisos, nunca he dejado un puesto abandonado. Juan Carlos Bermúdez y yo tenemos ese conocimiento histórico y si alguien habla de ideas frescas también tengo mucho que hacer con mi mentalidad de empresario, abierta, de atención al público, que sepan que la alcaldía es su casa.

- ¿Qué le falta a Doral, una ciudad que parece ya tenerlo todo?

La parte cultural es muy importante. El centro cultural nuevo que acabamos de abrir hace parte de una fase que nos faltaba. Doral es una ciudad que aprecia mucho la cultura y no solamente cultura de arte y música, sino también cultura de nacionalidades que de la herencia nuestra. Doral es 80% latino. Hay más de 40 países representados en Doral. Tenemos muchos migrantes que han abandonado sus países y están felices de estar en nuestra ciudad. Creo que una tarea es colaborar más con la comunidad, celebrar juntos cada día la herencia de los distintos países.

