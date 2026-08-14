viernes 14  de  agosto 2026
SUCESO

Acusan a madre tras disparo mortal de un niño de 4 años contra su hermana

Investigadores sostienen que Ashley Marie Hosendove dejó accesible una pistola cuyo seguro no funcionaba. Permanece sin derecho a fianza

Ashley Marie Hosendove fue acusada de homicidio involuntario agravado de un menor y negligencia culpable.

Ashley Marie Hosendove fue acusada de homicidio involuntario agravado de un menor y negligencia culpable.

DEPARTAMENTO CORRECIONAL DE MIAMI-DADE
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una mujer de 32 años enfrenta cargos por la muerte de su hija de 5, quien habría recibido un disparo efectuado por su hermano de 4 dentro de una vivienda de Florida City.

Ashley Marie Hosendove fue acusada de homicidio involuntario agravado de un menor y negligencia culpable, de acuerdo con un informe de arresto divulgado más de dos meses después del suceso.

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Los detectives alegan que la madre no guardó adecuadamente la pistola y actuó con “indiferencia consciente” hacia la seguridad de sus hijos. También afirman que sabía desde hacía más de un año que el mecanismo de protección no funcionaba y acostumbraba mantener una bala en la recámara.

El documento señala que, una semana antes de la tragedia, el niño encontró el arma y llamó a su hermana para mostrársela.

El tiroteo ocurrió el 10 de junio, poco antes de las 2 a.m., en una residencia de la cuadra 1400 y la 1st Court, al noroeste. Agentes de Florida City acudieron al inmueble tras recibir reportes de disparos.

Cuando llegaron, observaron a Hosendove salir con la niña envuelta en una manta blanca cubierta de sangre. Al preguntarle quién había accionado la pistola, la mujer señaló a su hijo, según el reporte.

La víctima, identificada como Ja’Nova Parks, sufrió heridas en el brazo derecho y el torso. Los oficiales la trasladaron junto a su madre al Homestead Baptist Hospital. Posteriormente fue llevada en helicóptero al HCA Florida Kendall Hospital, donde falleció.

En el momento del incidente había tres adultos y dos niños dentro de la propiedad. Durante el registro posterior, los investigadores recuperaron el arma de fuego y otros elementos considerados relevantes para el caso.

Hosendove fue arrestada al día siguiente por un asunto no relacionado y quedó en libertad, pues todavía no había sido imputada por el fallecimiento de Ja’Nova.

El 12 de agosto fue citada para declarar y, al concluir el interrogatorio, quedó bajo custodia. Luego ingresó en el Turner Guilford Knight Correctional Center.

Durante su comparecencia del jueves, la jueza de Miami-Dade Mindy Glazer calificó el caso de “muy trágico” y señaló que la pistola no estaba asegurada correctamente, aunque se encontraba dentro de una riñonera.

La defensa sostiene que permanecía guardada en ese accesorio dentro de un armario y adelantó que disputará las acusaciones ante los tribunales.

Latisha Ellison, abuela paterna de Ja’Nova, recordó a la pequeña por su alegría, sus bailes y su personalidad vivaz. Aunque reconoció que Hosendove amaba a sus hijos, afirmó que tenía la responsabilidad de protegerlos.

“Mi nieta podría haber estado hoy en la escuela. Su primer día de clases”, lamentó Ellison.

La jueza ordenó mantener a la acusada sin derecho a fianza hasta su próxima audiencia. El hermano de la víctima quedó al cuidado de familiares maternos, mientras el Departamento de Niños y Familias de Florida desarrolla su propia pesquisa.

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