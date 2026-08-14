Camioneta modificada conduce al arresto de sospechoso de sustraer diésel en Hialeah

MIAMI.- Un depósito metálico instalado en la parte trasera de una pickup y un imán presuntamente empleado para manipular surtidores figuran entre las evidencias ocupadas durante una investigación policial por la sustracción reiterada de diésel en Hialeah.

Jose Dayron Bravo, de 36 años, enfrenta cargos de obtención fraudulenta de combustible, transporte ilegal y hurto menor, según el informe del caso.

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Las indagaciones comenzaron después de que un representante corporativo de 7-Eleven alertara a las autoridades sobre una disminución inexplicable en el inventario de la tienda ubicada en el 7675 de West y la 4th avenida.

Una revisión de las cámaras de seguridad mostró un vehículo negro que acudía con frecuencia al establecimiento, permanecía durante periodos prolongados frente a las bombas y abandonaba el lugar sin que aparecieran pagos por las cantidades despachadas.

Los detectives documentaron nueve visitas entre el 2 de junio y el 4 de agosto. Durante esos episodios habrían sido extraídos aproximadamente 753 galones, cuyo valor conjunto se acercaba a los 4.000 dólares.

En uno de los hechos, registrado el 28 de julio, el automóvil estuvo estacionado unos 25 minutos. En ese intervalo fueron retirados cerca de 99 galones, equivalentes a más de 544 dólares, sin completar una transacción.

Los agentes identificaron el auto y determinaron que Bravo figuraba como uno de sus propietarios registrados. También lo vincularon con el hombre captado en las grabaciones.

El sospechoso fue interceptado posteriormente durante una parada de tránsito. Antes de que los oficiales explicaran el motivo, habría preguntado espontáneamente si se trataba “del diésel”, de acuerdo con el reporte.

Al inspeccionar la unidad, el personal policial halló en la caja un recipiente con capacidad aproximada para 150 galones, provisto de bombas y de un interruptor eléctrico que permitía transferir el contenido desde el compartimiento original.

Además, recuperaron un imán compatible con dispositivos utilizados para activar o alterar el funcionamiento de los surtidores sin efectuar el pago.

El portavoz de la Policía de Hialeah (HPD), Eddie Rodríguez, afirmó que Bravo había sido detenido anteriormente por hechos similares y que otras agencias buscan determinar si guarda relación con casos ocurridos fuera de la ciudad.

“No es la primera vez, pero ahora fue sorprendido aquí, en la ciudad de Hialeah, haciendo esto”, declaró Rodríguez.

La camioneta quedó confiscada como evidencia. Las autoridades todavía intentan establecer si el producto presuntamente sustraído era destinado al consumo propio o comercializado de manera ilegal. El caso continúa abierto.