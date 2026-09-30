Dos premiaciones distinguieron en Medellín el liderazgo ambiental de ciudades y organismos

La alcaldesa de Miami, Eileen Higgins, recibe la distinción de plata en la categoría Ciudades Resilientes y Sostenibles.

Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional, junto a Marcela Ruiz Saldarriaga, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, durante la entrega del reconocimiento a la capital antioqueña como ganadora nacional del Desafío de Ciudades 2026.

Participantes de diferentes países fueron reconocidos por sus contribuciones a la agenda ambiental.

Una de las delegaciones premiadas posa con la medalla y el documento que acredita la distinción recibida.

Delegados reconocidos durante la entrega de los galardones ambientales, realizada como parte de la Semana del Clima y la Biodiversidad.

Representantes de gobiernos e instituciones exhiben las distinciones recibidas por sus aportes a la acción climática y la sostenibilidad.

Los premiados en las distintas categorías del Mérito Ecológico del Distrito posan al término de la ceremonia celebrada en Medellín.

MEDELLÍN.- Dos premiaciones independientes coincidieron en un mismo acto protocolar el lunes 28 de septiembre, durante la jornada inaugural de Climate Week Biodiversity 2026, la Semana del Clima y la Biodiversidad. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) entregó los galardones nacionales de su Desafío de Ciudades y, en un segmento distinto, la Alcaldía de Medellín concedió el Reconocimiento al Mérito Ecológico del Distrito a gobiernos y organismos nacionales e internacionales.

En la primera, Medellín fue declarada ganadora nacional de Colombia en la edición 2025-2026 del certamen, conocido globalmente como One Planet City Challenge (OPCC). Hermosillo y Peñalolén fueron las vencedoras por México y Chile, respectivamente.

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Entre las 12 participantes colombianas, Medellín obtuvo la calificación más alta del jurado internacional y superó a Bogotá en la revisión final. El panel valoró el alcance de su estrategia frente al cambio climático, que incorpora asuntos como desigualdad, inclusión, vivienda, coordinación institucional y análisis de riesgos, apuntaron los organizadores del evento.

Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional, junto a Marcela Ruiz Saldarriaga, secretaria de Medio Ambiente de Medellín, durante la entrega del reconocimiento a la capital antioqueña como ganadora nacional del Desafío de Ciudades 2026. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

También tuvo en cuenta la ejecución de su plan de acción, la meta de alcanzar cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 y el compromiso de reducirlas a la mitad para 2030, en consonancia con el Acuerdo de París.

“Nos han reconocido por tener continuidad en nuestras políticas ambientales y por tomar decisiones basadas en datos y en la ciencia”, expresó la secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, quien atribuyó el resultado al trabajo conjunto de la administración, las entidades públicas, la academia, las empresas y la ciudadanía.

Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF Internacional, explicó que la evaluación exige planes claros en energía, transporte, gestión de residuos y protección de la naturaleza, además de pruebas de que esos compromisos se traducen en medidas concretas.

Tras el anuncio, WWF informó que Medellín y Bogotá participarán en noviembre en We Love Cities, una campaña que permite al público respaldar las iniciativas de desarrollo urbano sostenible y presentar propuestas para mejorarlas.

Representantes de gobiernos e instituciones exhiben las distinciones recibidas por sus aportes a la acción climática y la sostenibilidad. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

El segundo bloque de la ceremonia fue responsabilidad de la Alcaldía de Medellín y no formó parte del concurso de WWF. Con el Reconocimiento al Mérito Ecológico del Distrito, el gobierno local exaltó aportes a la protección ambiental y la sostenibilidad en siete líneas estratégicas.

En Economía Circular, la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) obtuvo el oro y la ciudad de Córdoba, Argentina, la plata. En Ciudades Resilientes y Sostenibles, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt recibieron conjuntamente el máximo galardón. La categoría plata correspondió a Miami y fue entregada a su alcaldesa, Eileen Higgins.

En Naturaleza, Agua y Agricultura, Silvicultura y Otros Usos del Suelo (AFOLU, por sus siglas en inglés), WWF obtuvo el oro y Montevideo, Uruguay, la plata. Aunque la organización estuvo a cargo de la primera premiación, en esta segunda figuró entre las instituciones galardonadas por el Distrito.

El Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) consiguió el oro en Energía y Transición, mientras Cali, Colombia, obtuvo la plata. En Finanzas Climáticas, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recibió el máximo galardón y La Paz, Bolivia, la categoría plata.

Una de las delegaciones premiadas posa con la medalla y el documento que acredita la distinción recibida. CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA

En Mercados de Carbono, la Asociación Colombiana de Actores del Mercado de Carbono (Asocarbono) y la Asociación Internacional de Comercio de Emisiones (IETA) se adjudicaron conjuntamente el oro, mientras Curitiba, Brasil, se llevó la presea plateada.

La línea Aportes a la Agenda Climática Internacional cerró la relación de premiados con dos distinciones de oro: una para Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI) y otra para la red C40 Cities.

El conjunto de galardones trazó así un mapa de las prioridades que atraviesan la agenda ambiental: resiliencia urbana, economía circular, protección de la naturaleza, transición energética, finanzas climáticas, mercados de carbono y cooperación internacional. Manteniendo así, el reto de estas urbes en aplicar sus acciones para seguir protegiendo al planeta.