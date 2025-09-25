Una temporada de gratitud y seguridad

A medida que se acercan las fiestas, reflexiono sobre lo que realmente importa: la familia, la comunidad y la seguridad de las personas que amamos. Esta época del año siempre trae alegría, pero también puede traer desafíos. Los centros comerciales están llenos, el tráfico es intenso y, lamentablemente, los criminales buscan aprovecharse de quienes están distraídos. Por eso quiero compartir un mensaje de gratitud y, a la vez, un recordatorio para mantenerse seguros.

Esta temporada es especialmente significativa para mí porque fui elegida Sheriff hace un año este noviembre. Me siento profundamente honrada por la confianza que depositaron en mí. Hemos marcado el rumbo de lo que representa la Oficina del Sheriff de Miami-Dade : una agencia basada en el servicio, la integridad y la rendición de cuentas.

Desde el principio, prometí combatir la corrupción y proteger a los residentes de esquemas que afectan a los más vulnerables. Durante el último año, hemos ampliado nuestra Sección de Corrupción Pública, facilitado el proceso para que los residentes puedan reportar inquietudes y presentado casos contra personas que abusaron de sus cargos para beneficio propio. También lanzamos un nuevo sistema para denunciar fraudes en asociaciones de propietarios y condominios—un problema que afecta a muchos de nuestros vecinos. Docenas de casos ya están bajo investigación, y estamos trabajando de cerca con la comunidad y con socios federales para garantizar que se haga justicia.

Mantener a las familias seguras sigue siendo el corazón de todo lo que hacemos. Me enorgullece decir que este año la delincuencia violenta ha disminuido en las áreas no incorporadas de Miami-Dade. Nuestros detectives han resuelto más casos de homicidio, brindando respuestas muy esperadas a familias en duelo. También lanzamos nuevas iniciativas, como nuestra campaña de “Seguridad para Personas Mayores”, para ayudar a los residentes mayores a evitar estafas y delitos cibernéticos. Y nuestros oficiales continúan trabajando día y noche para prevenir amenazas, ya sea haciendo cumplir la seguridad vial, combatiendo el fraude con permisos de estacionamiento para discapacitados o aumentando la seguridad en lugares de culto ante el aumento de crímenes de odio.

Pero tan importante como combatir el crimen es escucharlos a ustedes. Por eso inicié los eventos “Comparte con la Sheriff Rosie” en todo el condado y creé la herramienta “Pregúntale a la Sheriff Rosie” en nuestro sitio web. Cientos de residentes ya han compartido preocupaciones, ideas y comentarios conmigo. Valoro mucho esas conversaciones, ya sea entregando rosas en el Centro de Actividades y Nutrición de La Pequeña Habana en el Día de San Valentín, reuniéndome con miembros de iglesias en Richmond Heights o conversando con familias en un festival comunitario de camiones de comida. Estos momentos me recuerdan que la seguridad pública no se trata solo de estadísticas, sino de personas.

También estamos construyendo una Oficina del Sheriff más fuerte desde adentro. Hemos actualizado nuestro entrenamiento, ampliado los programas de bienestar para oficiales y personal, y creado más oportunidades de apoyo entre compañeros. El trabajo policial es exigente, y creo que cuidar el bienestar de nuestros empleados nos ayuda a servirles mejor. También me enorgullece la transición fluida que hemos logrado como una oficina del sheriff nueva e independiente. Tuvimos una temporada presupuestaria bastante desafiante, en la que logramos resolver un déficit para financiar adecuadamente nuestras funciones de seguridad pública. Quiero agradecer a los ciudadanos de este condado por apoyarnos. Al honrar el orgulloso legado del Departamento de Policía de Miami-Dade mientras damos forma a una agencia moderna, estamos sentando las bases para un futuro más seguro.

A medida que se acercan las fiestas, recuerden tomar precauciones. Cierre con llave las puertas de su vehículo, mantenga los paquetes fuera de la vista y preste atención a su alrededor cuando vaya de compras. Nuestros oficiales estarán patrullando como parte de nuestra Iniciativa de Seguridad Navideña, “Cazadores del Grinch”, ofreciendo seguridad adicional en centros comerciales para mantener a los residentes seguros. Pero la seguridad siempre es más fuerte cuando trabajamos juntos, y los animo a mantenerse atentos y cuidarse unos a otros.

Quiero terminar agradeciéndoles—a ustedes, los residentes del Condado de Miami-Dade—por permitirme el privilegio de servir como su sheriff. Este primer año ha sido de avances, alianzas y aprendizaje, y espero continuar con ese trabajo en el año que viene.

De mi familia a la suya, les deseo una temporada navideña llena de alegría, paz y seguridad.

Sheriff Rosie