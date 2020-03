El revocatorio al comisionado Joe Carollo, a un paso de los tribunales

MIAMI.- La iniciativa ciudadana Take Back Our City, que busca el cese del comisionado de Miami Joe Carollo, terminará en las cortes, luego que la Ciudad planteara el argumento que las peticiones “llegaron con un día de retraso” y se niegue a entregarlas al Departamento de Elecciones del condado.

“Como estipula la ley, las firmas se dejaron el lunes por la mañana en la sede de Gobierno local para que fueran trasladadas al Departamento de elecciones del Miami-Dade,” sostuvo Juan Carlos Plana, abogado de la iniciativa.

Llegan tarde

Sin embargo, Victoria Méndez, abogada de la ciudad, ha determinado que las firmas no fueron entregadas a tiempo. “Ella no tiene autoridad para hacer eso. Sus actos son ilegales y fuera de toda la ética que debe seguir un letrado”, sostuvo Plana.

“Desafortunadamente, ahora tenemos que demandar a la Ciudad de Miami para que un juez le obligue a presentar la petición revocatoria al Departamento de Elecciones”, señaló el abogado.

Por su parte, el comisionado Carollo sostuvo que los estatutos de la Florida son claros: “Tenían 30 días para recolectar las firmas. Ese plazo venció el viernes. Y debían haberlas entregado el sábado. Incluso, Todd Hannon, el secretario de la ciudad, dispuso de su tiempo libre para abrirles el ayuntamiento. Y les esperó hasta las 8.00 de la noche, y ellos no fueron”.

Las firmas no pasan al Condado

Según Suzy Trutie, portavoz del Departamento de Elecciones del Condado, la oficina del secretario de la Ciudad de Miami llamó al Departamento de Elecciones a las 9.20 am de este lunes para informar que habían recibido más de 1.900 peticiones, y prometió “que serían revisadas antes de hacérselas llegar”.

Sin embargo, las peticiones aún no han llegado al departamento condal que, en definitiva, es el estamento público encargado validarlas o no.

Por su parte, Juan Cuba, activista comunitario y estratega de la iniciativa, informó a DIARIO LAS AMÉRICAS que el pasado sábado 1 de marzo ellos habían enviado por email (en un documento adjunto vía drop box), las listas de las peticiones recabadas y la mañana del lunes, a primera hora “entregamos las copias en papel”.

Las peticiones en manos de Carollo

Una fuente entrevistada por el órgano local Political Cortadito explicó que “la abogada Méndez había buscado personal para escanear todas las planillas recolectadas por la iniciativa Take Back Our City”.

“El temor es que estos datos se utilicen por Carollo para presionar a los votantes para que cambien su posición con algún tipo de amenaza velada, o persuadirlos para que no participen en la segunda parte del trámite, cuando los organizadores de la iniciativa deban recolectar unas 5.000 firmas”, explicó Plana.

“Ya el comisionado Carollo estaba diciendo por la radio que le habían dado las copias. Y que estaría investigando. Es ilegal que el comisionado que se pretende revocar tenga acceso a estos datos”, indicó el letrado.

Puntos de vistas encontrados

En los estatutos electorales de Florida, “no existe ninguna disposición o indique o estipule que el secretario de la Ciudad o el abogado deban revisar las peticiones. Sin embargo, este estatuto sí advierte que éstas deben entregarse inmediatamente al Condado”.

Carollo argumentó que “hay fallos de la Corte Suprema de la Florida que indican claramente que el secretario de la Ciudad tiene la responsabilidad de proteger los derechos no solo de los residentes, sino también de los oficiales electos. Para que no se pueden entregar peticiones de revocatorios una vez que el plazo ha vencido”.

El representante legal de la iniciativa discrepa de este punto de vista: “Está bien establecido en dicho estatuto que, cuando en un proyecto no se indica exactamente la fecha límite, y simplemente se establece un número de días, como es el caso esta petición, se asume que el límite legal no caerá nunca un fin de semana o feriado legal. De todas formas, si el plazo de entrega cae un sábado, domingo o feriado, el vencimiento se extiende automáticamente hasta el final del día siguiente que no sea sábado, domingo o feriado legal. En este caso el lunes 2 de marzo”.

Un fraude

De acuerdo a Carollo, el proceso de recolección comenzó el 30 de enero, “pero quieren cometer el fraude a la Ciudad, a los residentes, a la Corte, diciendo que las primeras firmas las obtuvieron el 31 de enero, cuando hay amplias pruebas que indican lo contrario”.

“Yo tengo pruebas materiales que lo sustentan y sabemos por nombre quiénes firmaron y quiénes fueron los testigos”, aseveró.

Para Carollo, “todo el proceso ha sido un fraude, la ley indica que no se puede pagar por recolectar las firmas. Sin embargo, esa gente ha pagado a un ejército pequeño de mercenarios que no viven en la ciudad de Miami, ni en el distrito para que se recogieran las rubricas”.

Por otra parte, “la petición del revocatorio estaba solo en inglés. Y la ley plantea que debía estar escrita también es español. Porque la mayoría de los residentes de mi distrito no dominan el inglés. ¿Entonces cómo saber si ellos entendían lo que estaban firmando? se preguntó.

Por último, Carollo planteó: “Tampoco han llegado a la cantidad de firmas que dicen. Después de gastarse tanto dinero, de los 32.000 residentes que viven el mi distrito, ni tan siquiera llegaron a las 1.900 firmas, constató el político”, quien fue electo en segunda vuelta el 21 de noviembre de 2017 por el 52.76% de los votos, del 15.12% de la población electoral que acudió a las urnas.

“Mi abogado está listo para, si fuera necesario, presentar demandas por todo este fraude y las violaciones de ley que ha cometido esta gente”, concluyó.