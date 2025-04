Esteban Bovo renuncia a la alcaldía de Hialeah

Florida René García oficializa candidatura a alcaldía de Hialeah: "Estoy listo para servir donde más me necesite el pueblo"

En su mensaje, el alcalde Bovo expresa su profunda gratitud a los residentes de Hialeah, su orgullo por los avances logrados en la ciudad y su confianza en la solidez y estabilidad del equipo de liderazgo que continuará guiando a Hialeah hacia el futuro.

Su gestión se ha caracterizado por una dedicación inquebrantable, un enfoque centrado en la comunidad y un firme compromiso con la seguridad, prosperidad y unidad de Hialeah.

La futura alcaldesa interina Jacqueline García-Roves junto a Esteban Bovo momentos antes de escribir la renunicia.

A continuación reproducimos la carta íntegramente:

A los residentes de Hialeah, honorables miembros del Concejo de la Ciudad y a todos los empleados dedicados de la ciudad de Hialeah:

Durante más de 25 años, he tenido el honor y el privilegio de servir a los residentes de la ciudad de Hialeah en diversas funciones electas, pero ninguna más significativa y humilde que la de servir como su alcalde desde el año 2021. A menudo he dicho que el Sueño Americano está vivo y Hialeah es un testimonio de lo que hace grande a este país. Muchos han llegado aquí huyendo de la opresión y las dictaduras y han demostrado lo que una persona puede lograr cuando se le brinda la oportunidad de prosperar y vivir en libertad.

A lo largo de mis años de servicio público, he trabajado con dedicación para honrar la confianza, el respeto y el apoyo que los residentes de nuestra comunidad me han brindado. Juntos hemos enfrentado desafíos y avanzado en temas clave para mejorar la calidad de vida y todo ello sin aumentar la tasa de impuestos. Durante mi trayectoria respondimos a la pandemia del COVID-19, reabrimos el puente de Miami Lakes, fortalecimos nuestros programas en los parques, mejoramos nuestras calles en los vecindarios y logramos incrementar los socorristas y primeros auxilios. Hoy, Hialeah es una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos.

Juntos restauramos el orgullo tanto de quienes trabajan arduamente para ofrecer servicios a nuestros residentes, como de aquellos que han invertido y creado nuevas oportunidades.

No podría haber servido a mi querida ciudad sin el sacrificio, el apoyo y el amor incondicional de mi familia. Su respaldo entusiasta me ha dado la fuerza y la capacidad para servir a Hialeah a lo largo de los años, al mismo tiempo que me ha permitido mantener los pies en la tierra y cumplir con mi papel de esposo y padre. Ahora ha llegado el momento de corresponder a ese apoyo incondicional.

Recientemente, nuevas responsabilidades familiares han afectado mi capacidad para continuar desempeñándome como Alcalde. Por ello, mediante esta carta, comunico formalmente mi renuncia que será efectiva a partir del 27 de abril del 2025 y mi decisión de dejar el cargo de administrador de la ciudad.

Aunque esta decisión ha sido extremadamente difícil, siento que es necesaria para continuar apoyando a mi familia en este momento.

Tengo la plena confianza que el equipo administrativo de la ciudad y los talentosos miembros del Concejo, con quienes he tenido el honor de trabajar durante los últimos cuatro años, podrán guiar esta transición. Voy a continuar participando en lo que afecta a nuestra gran ciudad y espero seguir viendo a muchos de ustedes durante las próximas actividades de celebración del centenario de la ciudad.

¡Que Dios siga bendiciendo a la ciudad de Hialeah y a los residentes que la llaman su hogar!

Sinceramente,

Esteban Bovo, Jr.

Alcalde

DIARIO LAS AMERICAS tuvo la oportunidad conversar en exclusiva con el alcalde Bovo y conocer los detalles de su renuncia. La entrevista íntegra saldrá el próximo viernes en nuestra edición impresa.

La vacante de Bovo la ocupará de manera interina la presienta del Concejo, Jacqueline García-Roves, quien se convertirá en la primera alcaldesa mujer en los cien años de historia de la ciudad de Hialeah.

